Ertuğrul Özkök: Bugün yapmazsanız yarın bir bakarsınız ki Bebek sahili amok koşusu yapan birinci saf cenaze müzisyenlerine dönüşmüş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, New Orleans şehrinde 6 Ocak günü düzenlenen Mardi Gras Festivali'nde patlayan Koronavirüs olayını hatırlatarak hükûmete sokağa çıkma yasağı konusunda çağrıda bulundu.

Eskiden bölgede düzenlenen ve bir safında eğlenceli müziklerin çaldığı geleneksel cenaze törenini hatırlatan Özdil, "Daha 30 gün önce rengârenk bir hayatın hüküm sürdüğü şehrin üzerine ölüm simsiyah rengiyle çöktü. Şehrin 'ikinci saf' renkleri ve müziği sustu... Geriye birinci safın ağır müziği ve simsiyah matem elbiseleri kaldı. İkinci safın evlere sığmayan Diyonizyak neşesi ve coşkusu Apolloncu aklın üzerine çökmüştü. Ne yazık ki, bazen bu bireysel özgürlük, bu olağanüstü coşku kaotik bir bencilliğe dönüşebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Şimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin yöneticilerine dönüyorum" diyerek hukûmete seslenen Özkök, Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ABD'yi örnek göstererek, "Siz de Türkiye’nin 'ikinci saftakilerini' kendi istekleriyle evlerine sokamazsınız... Bu kararı bugün almazsanız, yarın çok geç olabilir. Sonra bir bakarsınız ki Bebek sahilinin Prada’lı trekker’ları, bir anda amok koşusu yapan kapkara kostümleri içindeki birinci saf cenaze müzisyenlerine dönüşmüş" diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.