Ertuğrul Özkök: Bu yıl en çok hangi yemek yazısını okuduk, Hülya'nın simidi kaç numaradaydı?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında bu yıl en çok okunan yemek yazılarına değindi. Özkök, "Özellikle pandemi ve eve kapanma, gastronomi köşelerini, yemek yazılarını ve dolayısıyla yazarlarını uçurdu" değerlendirmesini yaptı.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Bu yıl en çok hangi yemek yazısını okuduk, Hülya'nın simiti kaç numaradaydı?" başlıklı yazısı şöyle:

Yıllardır diyorum ya, gazetecilik sadece “Abdi İpekçi” ve “Uğur Mumcu” gazeteciliğinden ibaret değildir diye… Buyurun bu yıl yemek yazarlarının yılı oldu.

Özellikle pandemi ve eve kapanma, gastronomi köşelerini, yemek yazılarını ve dolayısıyla yazarlarını uçurdu…

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Peki en çok hangi yemek konularındaki yemek yazıları okundu?

Mesela Hülya Avşar’ın gündeme getirdiği simitle ilgili yazılar kaç numaradaydı?

Veya Vedat Milor’un “Menemen soğanlı mı soğansız mı yenir” konusu…

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New York Times bugün “2021 yılında en çok okunan yemek yazılarının” listesini çıkarmış.

Liste ilginç…

(*) 1 numarada “Scrambled yumurta en iyi nasıl yapılır” yazısı varmış.

Yani bildiğimiz “Çırpılmış yumurta…”

(*) 2 numarada New York Times yazarlarının pandemiden çıkışla yeniden açılan restoranlar arasında en ilginç 50’yi seçmişler. O yazı var.

(*) 3 numarada “Saç tavada yapılan her yemek” yazısı…

(*) 6 numarada herhangi bir yemeği daha güzel yapan 20 sos yazısı dikkatimi çekti.

(*) 7 numarada ilginç bir yazı var: “Yemek yazarları çok yorgun oldukları zaman kendi evlerinde ne pişirir?”

Ya simitle ilgili yazılar?

(*) Evet var ama 8 numarada…

Konusu da “En iyi Amerikan simidi (Bagel) New York’ta değil California'da yapılır."

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Bu arada, bu konuda şahsi bir gözlemimi de aktarayım. New York Times bu yıl okuyucularına her gün sunduğu günlük brifinglerinde en çok evde yapılacak pratik yemek tariflerini verdi.

Mesela bol bol acılı kuru fasulye ve mercimek tarifi okuduk.

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Peki Türkiye’de en çok okunan yemek yazıları hangileriydi?

Bu konuda herhangi bir ölçüm bilgisine ulaşamadım.

Sadece geçen yıl bugünlerde Salih Seçkin Sevinç’in yaptığı “2020’nin en çok satan yemek kitapları” listesi vardı.

1 numarada Anthony Bourdain’in “Mutfak Sırları” kitabı vardı.

2 numarada Samin Nosrat’ın “Tuz yağ asit, iyi yemek pişirmenin incelikleri” kitabını gördüm.

3 numarada ise “Karatay Mutfağı, kalıcı kilo verdiren yemek tarifleri” vardı.

Yani benim için pek ilginç değildi.

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Hangi yemek yazıları ve kitapları çok okundu tam bilmiyoruz ama buna karşılık elimizde çok önemli bir ölçü var.

Twitter’da hangi yemek konuları TT oldu?

Buyurun size bu akşam biten yılın 3 TT konusu:

(*) Vedat Milor: Menemen soğanlı mı yapılmalı soğansız mı…

(*) Hülya Avşar: Bu yıl simit yenecek…

(*) Ertuğrul Özkök: Dolar kuru nedeniyle 5 espresso bire indim.

Söyleyin Allah aşkına bizdekiler daha eğlenceli değil mi…

Başlıktaki sorunun cevabını aldınız.

Hülya’nın simidi ne yazık ki 1 numara olamadı. Listenin başında memleketin en önemli meselesi olan menemen nasıl yapılır vardı.

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Hepinize güzel bir yılbaşı gecesi ve harika bir yıl diliyorum…

Bu Noel Baba kızağındaki fotoğrafımı da yeni yıl kutlama kartı olarak hepinize gönderiyorum. Noel Baba kızağını Türkiye’de bulamadığım için Dubai’de kaldığım otelin önünde çektirdim."