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Ertuğrul Özkök: Bu karar en sıkı AKP'linin bile vicdanına sığmadı

"Bu kararı verenler, her geçen gün bu müebbetleri savunmakta daha da zor durumda kalacaklar"

18 Şubat 2018 11:45

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına ilişkin olarak, "Bu karar en sıkı AKP'linin bile vicdanına sığmadı" yorumunda bulundu.

Nazlı Ilıcak. Mehmet ve Ahmet Altan. Çetin Altan’ın çocukları. Haklarında verilen kararı öğrendiğim andan itibaren AKP yanlısı birçok insanla konuştum.İnanın bu karar hiçbirinin içine sığmamış" diyen Özkök, "Hepsi tepkiliydi.Ve şimdiden görüyorum ki, bu kararı verenler, her geçen gün bu müebbetleri savunmakta daha da zor durumda kalacaklar" diye yazdı.

Özkük'ün "Bu karar en sıkı AKP’linin bile vicdanına sığmadı" başlığıyla Hürriyet'te yayımlanan yazısından (18 Şubat 2018) ilgili bölüm şöyle:

Bu karar en sıkı AKP’linin bile vicdanına sığmadı

Önceki gün o Silivri kararı gelince, 2000’li yılların başındaki o iki geceyi hatırladım.

*

Nazlı Ilıcak’tan gelen bir telefonla başlamıştı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir şiir okuduğu için verilen o haksız hapis cezasını tamamlayıp yeni çıkmıştı...

Nazlı Ilıcak beni evine davet etti...

*

Yemekte ben ve onun dışında üç kişi daha vardı.

Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Ömer Çelik...

Çok güzel bir sohbet olmuştu...

Erdoğan hapisten çıkmıştı ama konuşmasında öfke ve intikam duygusunun zerre kadar eseri yoktu...

Etkilenmiştim...

*

Sonra kızım Gülümsün ve o günlerdeki eşi Ercan Saatçi’nin evinde biz de onlara bir yemek vermiştik...

Nazlı Ilıcak, 27 Mayıs darbesinden beri hep haksızlığa uğrayan, baskıya uğrayan insanın ve siyasetçinin yanında olmuştu.

*

Nazlı Ilıcak...

Mehmet ve Ahmet Altan...

Çetin Altan’ın çocukları...

Haklarında verilen kararı öğrendiğim andan itibaren AKP yanlısı birçok insanla konuştum...

İnanın bu karar hiçbirinin içine sığmamış...

*

Hepsi tepkiliydi...

Ve şimdiden görüyorum ki, bu kararı verenler, her geçen gün bu müebbetleri savunmakta daha da zor durumda kalacaklar...

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Ertuğrul ÖzkökNazlı IlıcakAhmet AltanMehmet Altan

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