Ertuğrul Özkök: Bu çarşamba saat 19.00'da Mülkiye Hip Hop'la tanışıyor

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, "Bu çarşamba saat 19.00: Mülkiye Hip Hop'la tanışıyor" başlıklı yazısında, Rap sanatçısı Ezhel'in Mülkiyeliler Birliği'ndeki buluşmasına değinerek, "Mülkiyeliler ve Hip hop... Yanyana gelmesi akla gelmeyecek iki marka yanyana... Bu buluşma, dünyanın artık nereye geldiğini gösteren en önemli işaretlerden biri..." diye yazdı.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Bu çarşamba saat 19.00: Mülkiye Hip Hop'la tanışıyor" başlıklı yazısı şöyle:

Bu Çarşamba saat 19’da günü Türkiye siyaseti ve müziği açısından sembolik anlamı çok yüksek bir toplantı var.

Mülkiyeliler Birliği Hip hop müziğin tartışmasız en büyüğü Ezhel’i ağırlıyor.

Evet yanlış okumadınız.

Mülkiyeliler Birliği ve Ezhel…

Vallahi rüyamda görsem inanamayacağım bir buluşma.

Tek şarkısı sadece Spotify'da 88 milyon kere dinlendi

Ezhel halen müzik çalışmalarını Almanya’da sürdürüyor.

Dünyanın en büyük müzik şirketi Universal’le anlaştı.

Sadece “Geceler” şarkısı, sadece Spotify’da 88 milyon kere dinlenmiş.

Evet…

Mülkiyeliler ve Hip hop…

Yanyana gelmesi akla gelmeyecek iki marka yanyana…

Bu buluşma, dünyanın artık nereye geldiğini gösteren en önemli işaretlerden biri…

Bir AKP'li başkanın bana söylediği söz

Ezhel, muhalif bir sanatçı…

Solcu ve itirazı var.

Artın dünyada da tanınıyor.

Avuztralyalı dünyaca ünlü hip hopçu Masked Wolf’la onun “Astronot in the Ocean şarkısında düet yapmış.

Bundan iki yıl önce büyük bir şehirdin AKP’li ilçesinin belediye başkanı bana, “Bizim bölgedeki okullara gidiyorum bütün çocuklar Ezhel dinliyor. Bizim işimiz zor” demişti…

Bu çok ilginç söyleşiyi, Çarşamba günü “mülkiye.org.tr” üzerinden izleyebilirsiniz.

Z Kuşağı artık buralarda ve onlar için “Senin sanatçın, benim sanatçım ayırımı yok.”

Bu sabah itibariyle Tarkan'ın şarkısı ve rakamlar

Buradan gelelim Tarkan’a…

Bakıyorum iktidara yakınr bazı köşelerde “Bedelini ödersin” gibi tehditler bile var.

Tarkan’ın “Geççek” şarkısı ile ilgili son rakamları vereyim.

Dünyadaki video izlenimlerini ölçen “kworb.net” isimli bir internet sitesi var.

“Geççek” çıktığı günün 24’ncü saatinde, 7 milyon seyredilme ile bu listenin 2’inci sırasına girmişti. Ancak beğeni sayısı 400 binle birinci sıradaydı.

İkinci gün, yani 48’inci saat itibariyle ise şarkı 17 milyon seyredilme ile listenin birinci sırasındaydı.

Spotify’daki dinlenme sayısına baktım.

Sadece orada 2 milyon kere dinlenmişti.

KPOP sanatçılarının rakamlarına yakın

Bu rakamlar ancak Güney KoreKPop sanatçılarının ulaşabileceği rakamlar.

Diyeceğim bu insanlarla onlara hakaret ederek, tehdit ederek, iftira atarak, aşağılayarak bir yere ulaşamazsınız.

Böyle yapmak yerine onların itirazına, söylediklerine, işaret ettiklerine kulak vermek çok daha akıllıca bir davranıştır.

Onları dinleyen insanları artık Dombra ile fethetmek mümkün değil.

Rakamlar bunu diyor.

NBA kırmızı halısına Dandi modası hakim oldu

Tabii ki dün gece de uyumadım ve bu sabaha karşı Cleveland şehrinde yapılan NBA All Star basket festivalini izledim.

LeBron James’in takımı ile Durant takımının maçını Le Bron James takımı kazandı.

Ancak bu All Star’ın önemi, aynı zamanda Amerikan Basket Ligi’nin 75’inci yıldönümü oluşuydu. İki devre arasında olğanüstü bir 75’invi yıl şovu vardı.

Amerikan basketbolunun yaşayan bütün efsaneleri oradaydı.

Bir NBA fanı olarak benim için büyük geceydi yani.

Bence bizim futbol ligimiz de artık böyle şovlar düzenlemeye başlamalı.

Spike Lee'nin şapkası, gözlüğü ve takım elbisesi

Devre arasındaki şovun sunucularından biri ünlü yönetmen Spike Lee’ydi…

Her zamanki gibi çok ilginç bir kıyafetle geldi.

Sadece o değil gecele katılanların çoğu çok ilginç giysiler içindeydi.

Kendimi her yıl Floransa’da yapılan ve ikisine benim de katıldığım Pitti Uomo erkek giyim fuarı geldi.

Dandi erkek modasının merkeziydi orası ama görüyorum ki artık birinciliği NBA kırmızı halılarına kaptırmış.

Bence medyadaki moda yazarları NBA’e de bakmaya başlamalı.