Ertuğrul Özkök: Hürriyet'teki A.A haberini asker yazdırmış; asker tak demiş, şak diye yapılmış!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dün Hürriyet'in 18. sayfasında yer alan "Cizre'de vuruldu" başlıklı haberi değerlendirdi. 'Haber dilini bir yerden tanıdığını' söyleyen Özkök, "Bu haberi asker yazdırmış. Çünkü bölgedeki iletişimi artık tamamen asker yapıyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın askerin hazırladığı haberin kelimesine dokunmadan servise koyduğunu savunan Özkök, ajans için "Askerin tak dediğini, şak diye yerine getirmiş" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Sizce bu haberi kim yazdı" başlığıyla yayımlanan (11 Şubat 2016) başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün Hürriyet'in 18'inci sayfasındaki "Cizre'de vuruldu" başlıklı haberin daha ilk cümlesini okurken dedim ki:

“Ben bu haberi, bu dili bir yerden tanıyorum.”

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Allah aşkına gelin, şu haberi birlikte bir defa daha okuyalım.

Siyahla yazdığım kelimelere dikkat.

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-“PKK’nın sözde Cizre sorumlusu, ‘Mamo’ kod adlı Mustafa D.’nin, Şırnak Cizre’deki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında olduğu değerlendiriliyor.”

* * *

Hemen arkasından gelen şu cümle:

-“Teröristlerden temizlenen evde yapılan aramada ölü bulunan ve Mustafa D. olduğu tahmin edilen PKK’lının, çatışmada yaralandıktan sonra Cizre’deki eve taşındığı düşünülüyor.”

İyi de kardeşim, somut bir olayda somut sonuçlar varsa, “değerlendiriliyor”,“düşünülüyor” gibi ne idüğü belirsiz fiillerin işi ne...

Onu da söyleyeyim.

“Değerlendiriliyor” fiili, son yıllarda askerlerin uydurduğu bir kavram.

Ne anlama geldiğini kendileri çok iyi bildikleri halde, bizim inanmamızı istedikleri şeyler için kullandıkları muğlak bir ifadedir.

Onlar “değerlendiriyor” ve “düşünüyor”.

Ben de yorumlayayım.

* * *

Bu haberi asker yazdırmış. Çünkü bölgedeki iletişimi artık tamamen asker yapıyor.

Anadolu Ajansı, kelimesine dokunmadan servise koymuş.

Yani, askerin tak dediğini, şak diye yerine getirmiş.

Hürriyet yazıişlerindeki arkadaşlar da, haklı olarak kelimesine dokunmadan “AA” kaynağı ile aynen koymuşlar.

Çünkü, bu haberi düzeltmeye kalksalar, neresini nasıl düzeltecekler. Haberi koymasalar, “Vaayyy... PKK’nın Cizre sorumlusu öldürülüyor, Hürriyet görmezden geliyor” diye yaygara başlayacak.

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