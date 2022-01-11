Ertuğrul Özkök: Bodrum'da gizlice çekilen fotoğraf Nazarbayev sitcom'una girecek mi?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında Kazakistan'ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılmasından sonra yönetime gelen ve ailesiyle birlikte ülkede ciddi bir kontrol sağlayan Nursultan Nazarbayev'in Bodrum'da gizlice çekilen fotoğrafına değindi. Özkök, "O fotoğrafı ne Türk halkı ne de Kazak halkı görebildi. Zannediyorum fotoğrafı çeken medya kuruluşunun patronu , hem etik, hem de Türk turizmine ve Türkiye-Kazakistan ilişkilerine zarar verebileceği endişesi ile yayınlanmamasını uygun görmüştü ve eldeki malzeme yok edilmişti." bilgisini paylaştı. Özkök, "İstihbarattaki koruyucu kalkan kalkınca nelerin gün yüzüne çıkacağını göreceğiz. Belki Bodrum’daki teknedeki, istihbaratçıların getirdiği malzeme bile ortaya saçılabilir." düşüncesini dile getirdi.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Bodrum'da gizlice çekilen fotoğraf Nazarbayev sitcom'una girecek mi?" başlıklı yazısı şöyle:

"Bütün dünyanın gözü Kazakistan’da... Ülkeyi perde arkasından yöneten ve yıkılmaz denilen lideri Nursultan Nazarbayev’in durumu kritik.

Yıllardır onu ayakta tutan güçlü tek adamlı sisteminin istihbarat şefi iki gün önce görevden alındı.

Arkasından ikinci yardımcısı da gitti.

Sedat Ergin’in de bugün Hürriyet’te yazdığı gibi bunların anlamı açık…

Hayat pahalılığı ile başlayan sokak gösterilerinden sonra yeni başkan düzeni sağlarken, bunu fırsat bilip, üzerinde ağır bir vesayet olarak duran Nazarbayev ekibini de tasfiye etmek istiyor.

Bodrum'da biri iskelede öteki ise teknede çekilen iki kare

Geçen haftadan beri bu haberleri izlerken gözümün önüne iki fotoğraf karesi geliyor.

İkisi de Bodrum’da çekilmiş.

Aslında ikisi de birbirine çok benzeyen iki kare. İkisi de de Kazakistan’ın güçlü ve otoriter lideri denizden çıkarken çekilmiş. Birinde iskelede, ötekinde ise büyük bir yatın arka sahanlığında.

İkisinde de korumalarından biri sırtına havlu tutuyor.

Siz bu fotoğraflardan sadece birini gördünüz.

İskelede üzerinde mayosu ile denizden çıktıktan sonra çekilen bu kare Türk medyasında yayınlandı.

Ancak teknede çekilen ikinci fotoğraf hiçbir zaman gün yüzüne çıkmadı.

O fotoğrafı sadece üç kişi gördü.

Teknede çekilen fotoğraf yok edildi

Çünkü teknede çekilen fotoğrafta Nazarbayev’in yanında çok genç bir kadın vardı.

Genç kadının Kazakistan güzellik kraliçesi olduğu bilgisi gelmişti ve fotoğraf ikisi birlikte denizden çıktığında arkadaki sahanlıkta mayolarını çıkardıktan sonra bornoz giyerken çekilmişti.

Çekilen kareler dünya paparazzi tarihine geçebilecek türdeydi.

O fotoğrafı ne Türk halkı ne de Kazak halkı görebildi. Zannediyorum fotoğrafı çeken medya kuruluşunun patronu , hem etik, hem de Türk turizmine ve Türkiye-Kazakistan ilişkilerine zarar verebileceği endişesi ile yayınlanmamasını uygun görmüştü ve eldeki malzeme yok edilmişti.

Teknedeki güvenlikçiler o sahneyi görmedi mi?

Hiç şüphesiz teknedeki o sahneyi gören sadece kıyıdaki Türk fotoğrafçı değildi. Teknedeki insanlar da vardı.

Mesela her ikisine de bornoz tutan tekne görevlileri.

Ayrıca şunu kesinlikle biliyoruz. Bu tür tek adam gücüne sahip liderler yakın çevre güvenliği konusunda çok hassastırlar.

O nedenle teknede de güvenlik ve istihbarat görevlilerinin olmaması ihtimali sıfır.

Yani o sahneleri onlar da gördüler.

Nazarbayev görevden ayrıldıktan sonra ipleri elden bırakmadı. Ulusal Güvenlik Konseyi’nde etkisi sürüyordu. Ayrıca Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başında onun has adamı Kerim Massimov vardı.

Kendisini 28 yıl boyunca koruyan en sadık güvenlik ve istihbarat teşkilatı hâlâ ona bağlıydı.

Ayrıca en büyük kızı Senato Başkanlığı'na kadar yükselmiş ve Kazakistan protokolünde iki numaraya kadar gelmişti. Ona “geleceğin başkanı” olarak bakılıyordu.

En güçlü istihbaratçı vatana ihanetten tutuklandı

Ama şimdi durum çok karmaşık hale geldi.

Son olaylarda Nazarbayev’in parmağının olduğu dedikoduları bile var.

Çok güvendiği güvenlik ve istihbaratın başındaki Massimov ve iki yardımcısının görevden alınması ister istemez “Nazarbayev tasfiye mi ediliyor” sorusunun ortaya atılmasına neden oldu.

Üstelik Massimov “Vatana ihanet” suçuyla tutuklandı.

Henüz tam bilmiyoruz ama yeni Başkan Tokayev’in bundan istifade Nazarbayev’in en azından koruyucu ekibini tasfiye etmeye uğraştığı tahmin edilebilir.

Bu arada çok önemli bir gelişme de Putin’in sözcüsünün küçücük bir cümlesi oldu. Rusya Kazakistan’da kimle görüşüyor sorusuna “Tabii ki biz ülkenin meşru başkanı ile görüşüyoruz” dedi.

Eski liderin kızlarının mal varlığı ortaya saçıldı

Yani Tokayev Putin’in desteğini de arkasına almış vaziyette.

Nitekim üç gündür Nazarbayev’in ailesinin mal varlığı ile ilgili haberler de her yerde görülmeye başladı. Öteki iki kızından birinin eşi ile birlikte 3 milyar dolar serveti olduğu, ötekinin Londra’da büyük bir servete sahip olduğu tekrar tekrar yazılıyor.

Bodrum'daki kayıp fotoğraf orada ortaya çıkar mı?

İstihbarattaki koruyucu kalkan kalkınca nelerin gün yüzüne çıkacağını göreceğiz.

Belki Bodrum’daki teknedeki, istihbaratçıların getirdiği malzeme bile ortaya saçılabilir.

Bir gazetecinin dışardan çektiği fotoğrafı içerdeki istihbarat elemanlarının içerden çekmemesi için bir neden göremiyorum.

Yani Türkiye’de hem etik, hem de iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermesi kaygısıyla yok edilen fotoğrafların Kazak istihbaratı tarafından çekilen kareleri şimdi yeni yöneticilerin eline geçecek.

Eskilerinin de giderken arşivlerinde bulunması ihtimalden öte bir tahmin olacak. “Vatana ihanetle” suçlanan insanların neleri kullanabileceklerini tahmin etmek de zor değil.

Kazakistan'da tek adam sitcom'u dönemi açılıyor

Bu olayı şundan anlatıyorum.

İstihbaratçılar kendi geleceklerini garantiye almak için zulalarında mutlaka hizmet ettikleri insanla ilgili malzemeyi de bulundururlar.

Yolsuzluklar konuşulmaya başlandığı zaman bunun nerede duracağını kestirmek mümkün değil.

Diyeceğim Kazakistan’daki iktidar mücadelesinde şimdi bir “sitcom” dönemi açılıyor.

Ama bilelim ki Nazarbayev de öyle kolay bir lokma değil.

Kısaca ya “yeni tek adam” “eski tek adamı” tasfiye edecek…

Ya da “eski tek adamın” dönüşü muhteşem olacak.

Şimdilik kimin kazanacağını bilemiyoruz, ama şimdiden şunu çok iyi biliyoruz.

Bu bölgedeki bütün kaoslarda olduğu gibi kazanan yine Putin."