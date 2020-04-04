Ertuğrul Özkök: Bence ‘65 Plus’ grubundan yarına kalacak en güzel kare bu

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Hastasıyım" dediği T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın 'Düzeyli Magazin' isimli köşesindeki geçen hafta yayımlanan yazısını köşesine taşıdı. Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmayan Eryılmaz'ın torunu Asya ile paylaştığı fotoğrafı alıntılayan Özkök, "Bence “65 Plus” grubundan yarına kalacak en güzel kare bu" diye yazdı.

"Peki kafesin arkasındaki 74 yaşındaki insanın ruh hali nedir?" diyen Özkök Tuğrul Eryılmaz'ın, "Yaşasın 65 plus, iyi ve kötü gün dostları" başlıklı yazısında aktardığı şu cümlelere yer verdi:

“65 yaşımı kutladığımdan bu yana (ameliyatlar dahil) ilk kez bu kadar uzun süre tek başıma kaldım. İnanması zor ama kendimle bu kadar hesaplaşıp özgür olmamıştım. Kendimi koyuverdim. İyilik ve şefkatim kadar kötülük ve edepsizliğim de zirve yaptı. Kötülük olmasa iyilik de olmazdı değil mi? Ben diyalektiğin yalancısıyım!”

TIKLAYIN - Tuğrul Eryılmaz'ın yazısı: Yaşasın 65 plus, iyi ve kötü gün dostları

Özkök, yazısının devamında ise oyuncu ve şarkıcı Kim Kardashian West’in, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük “adalet savaşçılarından” biri olduğu ve avukat olma yolunda ilerlediğini yazdı. Dün Türk aydın ve siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a infaz paketi kapsamına aydın, yazar ve sanatçıların alınması için gönderdiği dilekçeyi hatırlatan Özkök, “Umarım kabul görür ve Türkiye bu ayıptan kurtulur” dedi.

Bildiriyi okurken aklına Kardashian West’in geldiğini söyleyen Özkök, “Acaba bizim de böyle Instagram’da 164 milyon takipçisi olan bir şöhretimiz bulunsaydı etkili olabilir miydi?” diye sordu.

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