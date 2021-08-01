Ertuğrul Özkök: Bizi eve kapatan pandemiden belki de yeni Newtonlar çıkacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Yaşadığımız pandemi döneminin en önemli sonuçlarından biri 'yenilik' olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde pandemi döneminde alınan yeni patent sayısı 2019 yılına göre iki kat artmış. Öteki ülkelerde de durum aynıymış. Bizi eve kapatan pandemiden belki de yeni Newtonlar çıkacak..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "MCKINSEY grubunun 'Strateji Odası' adlı bir podcast’i var. Dün sabaha karşı bu podcast’te çok ilginç bir sohbetin yazılı hali abonelere gönderildi. Konuşan kişi 'Global Managing Partners' danışmanlık şirketinin eğitmenlerinden Kevin Sneader. Anlatacağım bilgiyi oradan aktarıyorum. İnsanlık ilk 'home office' yani evden çalışma uygulamasına 17’nci yüzyılda geçmiş. Londra ve Güney İngiltere’deki veba salgını sırasında Cambridge Üniversitesi öğrencilerini evlerine yollamış. Eve gönderilen genç öğrencilerden birinin adı da Isaac Newton’muş... Newton işte o dönemde evinin bahçesinde otururken elmaların düşüşünü gözlemlemiş ve belki de fizik tarihinin en büyük buluşu olan yerçekimini keşfetmiş..." ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Yaşadığımız pandemi döneminin en önemli sonuçlarından biri 'yenilik' olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde pandemi döneminde alınan yeni patent sayısı 2019 yılına göre iki kat artmış. Öteki ülkelerde de durum aynıymış. SONUÇ: Bizi eve kapatan pandemiden belki de yeni Newtonlar çıkacak..."