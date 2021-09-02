Ertuğrul Özkök: Biz Müslümanların, uçurtmasını uçurtamayan çocuklar konusunda hiç mi sorumluluğu yok

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Kabil'i ele geçiren Taliban'ın çocukların uçurtma uçurmasını yasakladığını hatırlatarak, "Kabil semalarında artık uçurtma yok... Birtakım kara ruhlu adamlar, Müslümanlık adına çocukların en büyük hayallerini yok ettiler.... Çünkü biliyorlar ki... Hayal kurmak hedef koymaktır... O karanlık ruhun en büyük kâbusu bir çocuğun rengârenk hayallerden oluşan bir özgürlük hayaline koşmasıdır." düşüncesini dile getirdi. Özkök, "Biz Müslümanların, uçurtmasını uçurtamayan çocuklar konusunda hiç mi sorumluluğu yok" yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, "Fotoğraftaki çocuğun elindeki uçurtmaya baktıkça şu soruyu artık daha ısrarla soruyorum. Afganistan’da bütün dünyanın elemle seyrettiği bu tablo sadece Amerika’nın, Batı’nın sorunu mu... Biz Müslümanların, uçurtmasını uçurtamayan çocuklar konusunda hiç mi sorumluluğu yok... Bugün bütün dünyada giderek büyüyen anti İslam duyguların yerleşmesinde Taliban, IŞİD, El Kaide, Boko Haram gibi vahşet örgütlerinin çok ama çok büyük etkisi var. Afganistan’dan gelen görüntüler, sokağa çıkamayan, okullarına gidemeyen kız çocukları, müzik dinleyemeyen insanlar, uçurtmalarının ipi kesilmiş bebeler, kültür-sanat ürünlerine saldıran o adamlar, İslam’a yapılacak en büyük kötülükleri yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Gerçekçi olalım... Taliban’ın çizdiği şu tablodan sonra, artık: Öyle, “Bunlar Müslüman değil” diyerek, “IŞİD’e DEAŞ” diyerek, “Müslümanlık bu değil” diyerek bu adamların yaptığı tahribatı düzeltmek mümkün değil... İslam alemi makus talihini, ancak bütün dünyaya, yıldız gibi parlayan bir “Müslüman ülkeyi” rol modeli olarak sunarak kırabilecektir. Demokratik, insan haklarına, düşünce ve ifade hürriyetine, çocuğa, kadına, çevreye, hayvana saygılı; adaleti saygın, kurumları özgür, kadınlarına hayatın bütün kapılarını ardına kadar açmış, sosyal adaletini, fırsat eşitliğini gerçekleştirmiş, bütün inançlara karşı saygılı, barışçı ve güçlü bir rol modeli...

Yani artık stratejiyi değiştirme zamanı geldi. “Müslümanlık bu değil” diyerek, miadını doldurmuş beyhude bir savunma yerine; göğsümüzü gere gere, övüne övüne “Müslümanlık işte budur” diyebileceğimiz bir rol modeli gerekiyor artık... Ve biz Türkler şunu da çok iyi bilmeliyiz...Bütün dünyaya böyle bir rol modelini sunmaya aday tek Müslüman ülkesi, 100 yıldır cumhuriyetini, 70 yıldır çok partili, seçimli demokrasisini sürdürebilen Türkiye’dir. Emin olalım ki, bütün dünyada yükselen İslamofobi’ye karşı en güçlü çare budur... Uçurtmalarını, modern bir müslüman ülkesinin bayrakları haline getirebilen mutlu çocukların ülkesini ispat etmek..."