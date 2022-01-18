Ertuğrul Özkök: Birleşmiş Milletler'e giden çevreci ilk Türk sosyalist fil

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Türk televizyon çizgi dizisi Kral Şakir ve arkadaşlarının Birleşmiş Milletler'den aldığı daveti yazdı. Özkök, "Ünlü Kızgın Kuşlar (Angry Birds) ve ondan da ünlü Şirinler’le birlikte…Hep birlikte el ele verecekler, dünyanın büyük sorunlarına karşı mücadele edecekler. Yani küresel ısınmaya, geri dönüşü sorunlarına karşı. Size işte bu Kral Şakir’i tanıtmak istiyorum. Tanımıyorsanız, tanıyınca şaşıracaksınız." düşüncesini dile getirdi.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Birleşmiş Milletler'e giden çevreci ilk Türk sosyalist fil" başlıklı yazısı şöyle:

Siz büyükler belki farkında değilsiniz ama Türkiye’de milyonlarca çocuk farkında. Türkiye’nin müthiş bir fili var. Hem de İzmir’in rahmetli “Pak Bahadır’ından” ve Ankara’nın rahmetli “Mohini’sinden” bile ünlü bir fil bu.

Çevreci. Küresel ısınma konusunda çok duyarlı. Geri dönüşüm aktivisti. İnsan haklarına çok saygılı. Cinsiyet eşitliği konusunda militan. Ve galiba gizli bir sosyalist. Çünkü “vahşi kapitalizmin” yarattığı eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı da savaşıyor.

Sosyalist fil, Angry Birds ve Şirinler'le el ele BM'ye gidiyor

Adı Kral Şakir. Aslında bir aslanın oğlu. Yani yazının başlığı aslında “Sosyalist aslan yavrusu” olmalıydı. Ama çevresinde bir de fil var. Ben fil hastası olduğum için hikâyeyi onun üzerinden anlatıyorum. Kral Şakir’in ailesi var. Bir arkadaş grubu, mahalle arkadaşları var. İşte o Kral Şakir ve arkadaşları geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler’e davet edildi. Hem de kimlerle birlikte biliyor musunuz? Ünlü Kızgın Kuşlar (Angry Birds) ve ondan da ünlü Şirinler’le birlikte…Hep birlikte elele verecekler, dünyanın büyük sorunlarına karşı mücadele edecekler.

Yani küresel ısınmaya, geri dönüşü sorunlarına karşı.

Size işte bu Kral Şakir’i tanıtmak istiyorum. Tanımıyorsanız, tanıyınca şaşıracaksınız.

Filmini bir günde 500 bin kişi izledi

Kral Şakir’i ilk kez 2020’de pandemi öncesinde tanıdım. Çünkü bir hafta sonu dünyanın en büyük en dev film şirketlerinin çıkardığı bütün dünyada milyonlarca seyirci toplayan yeni filmlerin vizyona çıktığı bir hafta sonu adını hiç duymadığı bir çizgi filmi 500 bin kişi izleyerek Boxoffice listesinin tepesine oturdu Türkiye’de. Filmin adı “Kral Şakir’di…” Biraz araştırınca arkasından inanılmaz bir başarı hikâyesi çıktı.

Dizi bugün 20 ayrı ülkede yayınlanıyor

Kral Şakir, yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile Berk Tokay ve Haluk Can Dizdaroğlu'nun kreatif çalışmaları sonucunda Cartoon Network Türkiye için Grafi2000 tarafından üretilen bir Türk televizyon çizgi dizisi. Dizide Kral Şakir, arkadaşları ve ailesinin maceraları işleniyor. Çizgi dizi, 2016 yılında Cartoon Network Türkiye’nin ilk yerli dizisi olarak başladı. O günden bu yana 20’yi aşkın ülkede ve birçok dilde yayınlanıyor, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da milyonlarca çocuğa ulaşıyor.

Kitapları Türkiye'de 5 milyon kişiye ulaştı

Kitapları muazzam bir başarı hikâyesi. Pandemi öncesi bir sayısı 400 bin satıyordu. Pandemide bile 200 bin sattı. Bugüne kadar 5 milyon çocuğa ulaştı. Dizi “King Shakir” adı altında Netflix’te gösteriliyor. Orta Doğu’da, Latin Amerika’da büyük başarılar elde etti.

İşte o Kral Şakir geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından küresel bir kampanyaya davet edildi.

Ay başında başlatılan kampanya ile Kral Şakir gençleri, dünyayı daha yeşil, sağlıklı ve adil hale getirmek için mücadeleye çağırıyor. Kampanyanın amacı şu: Çocuklara ve ana-babalarına tanıtmayı, eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadele için destek sağlamak.

Bu büyük başarı hikâyesini öğrenince geçen hafta yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ile buluşup uzun bir sohbet yaptım. Birleşmiş Milletler hikâyesini şöyle anlattı:

"Birleşmiş Milletler'e bir sene sonra 'Ben hazırım' dedim"

“BM bize geldiğinde ‘Filmin daha başındayız elimizde çok bir materyal yok’ demiştim. O arada 2 televizyon filmi daha yaptım, bir tanesinde Kral Şakir Mikrop Avcıları, bize pandemi ortamını anlattı, ikincisinde de ‘Cumburlop’ diye temiz deniz temiz dünya mesajı veren bir film yaptık. Acayip hoşlarına gitti ve 1 sene sonra ‘Ben hazırım’ dedim. Benimle temasa geçtiler, şu anda da 2022 takvimini hazırladık.”

"17 maddelik bir küresel amaç takvimimiz var"

“Küresel amaçların olduğu toplamda 17 maddelik bir takvim oluşturduk. Bu takvimin her sayfasında bu 17 küresel amacı betimleyen karikatürler var. Kral Şakir’in çeşitli sahneleri var. Mesela daha önceden Şirinler ile yapmışlar, Türkiye’de de ilk defa bunu yapıyorlar zaten bunu ulusal alanda duyurmak istiyorlar. Sağlık konusunda, adaletli dünya konusunda ciddi mesajlar vermek istiyorlar. Sürdürülebilir ve temiz enerji, iklim eylemi, yoksulluğa son, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi toplam 17 adet küresel amaç var.Bu küresel amaçlara hitap eden 17 adet karikatür oluşturduk ama bu karikatürler sıfırdan ürettiğimiz karikatürler değil, zaten Kral Şakir’in içinde var olan bölümlerden aldığımız alıntılar.”

Evet Türkiye’nin ilk çevreci sosyalist filinin Birleşmiş Milletler’e gidiş hikâyesi bu.

Yarın size bu başarının arkasındaki Varol Yaşaroğlu ile yaptığım ilginç söyleşiyi aktaracağım.

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