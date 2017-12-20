Ertuğrul Özkök, bir yılı aşkın süredir Edirne'de tutuklu olan Demirtaş'ı Silivri'de zannediyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Edirne Cezaevi'nde bir seneden uzun süredir tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Silivri Cezaevi'nde olduğunu zannetti. Yazısında Demirtaş'ın "Seher" adlı kitabında geçen "İçimizdeki erkek" hikâyesi hakkında yorumda bulunan Özkök, Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevini karıştırarak, "Silivri'de içindeki erkeği öldüren bir Türkiye siyasetçisi doğuyor" ve "Diyarbakır Cezaevi neyi çözdü ki... Silivri’den bir mucize bekliyorsunuz..." ifadelerini kullandı.

Özkök, hatasını fark etmesinin ardından gün içinde yazısının Hurriyet.com.tr'de yayımlanan versiyonunda düzeltmeye gitti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçen yıl HDP'ye yönelik yapılan 'terör' operasyonu kapsamında gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne helikopterle gönderilmişti.

Ertuğrul Özkök'ün "Cumhurbaşkanı niye cenazede dua etmedi" başlığıyla yayımlanan (20 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Silivri'de içindeki erkeği öldüren bir Türkiye siyasetçisi doğuyor

Selahattin Demirtaş’ın kitabı* “içimizdeki erkek” hikâyesi ile başlıyor...

Hapishanenin avlu duvarına yuva yapan bir dişi serçenin, yuvasını yıkmaya gelen 4 kuşa karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor...

Sonunda o dişi kuş, 4 kuşu hapishane duvarından kovuyor...

Eşinin verdiği bu mücadeleyi kenardan seyreden korkak erkeği ise hikâyeyi anlatan Selahattin Demirtaş’a bön bön bakınca, o da şu cevabı veriyor: “Hiç öyle bana bakma Hamza kardaş. Önce içindeki erkeği felan öldürmen lazım...”

Ortadoğu denilen şu felaket coğrafyaya bakıyorum... Korkak, vicdansız, gaddar, akılsız erkeklerin tarumar ettiği şu coğrafyada...

Muhafazakâr inancı için, modern hayat tarzı için, iffeti için, eşit iş, eşit ücret hakkı için, aidiyeti için, toprağını savunmak için, koca şiddetini bitirmek için savaşan kadınları düşündüm...

Bir kere daha anladım ki...

Umut kadınlarda...

Ve bir de içindeki kof erkeği öldürebilmiş erkeklerde...

(*) Selahattin Demirtaş: “Seher”, Dipnot Yay. 2017

Diyarbakır'dan Silivri'ye

- Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yatmasının ne ülkemize, ne de AKP’ye bir yararı olduğunu düşünüyorum. Kim ki onu hapishanede yatırarak siyasi hayatını bitireceğini zannediyor...

Biliniz ki içeride hikâye yazan, resim yapan, bağlama çalan yeni tür bir siyasetçi yetişiyor. Onun cezaevinde kalmasından medet umanlara bir de şunu hatırlatmak isterim....

Diyarbakır Cezaevi neyi çözdü ki...

Silivri’den bir mucize bekliyorsunuz...