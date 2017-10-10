Ertuğrul Özkök: Bir numaralı fahişe ben miyim, Fatih Altaylı mı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın kendisini dünkü yazısında "Medyadaki dikkat o...puları"nda birinci olarak göstermesine tepki göstererek "İlgi arsızı gibi daha nezih bir ifade varken niye ‘ilgi orospusu’ gibi daha avam bir ifade kullandın?” diye sordu. Özkök "Fena yakalandın Fatih... 'Orospu' kelimesini kullandın, çünkü bu kelime ile dikkati daha kolay çekmek, böylece yazını da daha fazla okutmak istedin..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "2. ‘Gece Yarısı Ekspresi’ birinci peronda hazır" başlığıyla yayımlanan (10 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir numaralı fahişe ben miyim, Fatih mi

Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, okurlarına sormuş:

“Türkiye’nin en büyük ‘ilgi o...puları’ kimdir?”

Sırasıyla şu isimler çıkmış:

1- Ertuğrul Özkök

2- Ahmet Hakan

3- Ayşe Arman

4- Fatih Altaylı

Bu arada şöyle bir ayrıntı da veriyor:

“Ertuğrul Özkök uzak ara birinci çıktı...”

Arkasından “Siz buna ‘İlgi arsızı’ da diyebilirsiniz” diyor...

Şimdi ben de Fatih’e sorayım...

“İlgi arsızı gibi daha nezih bir ifade varken niye ‘ilgi orospusu’ gibi daha avam bir ifade kullandın?”

Haaaaaa... Haaaa...

Fena yakalandın Fatih...

“Orospu” kelimesini kullandın, çünkü bu kelime ile dikkati daha kolay çekmek, böylece yazını da daha fazla okutmak istedin...

Dikkat tacirleri

Şimdi gelelim işin ciddi tarafına...

Modern toplumbiliminde buna “Dikkat tacirleri” deniyor...

Çünkü hepimiz, özellikle de gazeteciler, sanatçılar, sporcular, eğlence sektöründe çalışanlar, üreticiler, pazarlamacılar... Hepimiz, insanların dikkatinden zaman almaya çalışıyoruz...

Modern pazarlamanın birinci işi dikkat ticaretidir...

Yani Fatihciğim, dikkat ticaretinde 1 numara seçilmişsem, bu benim başarımdır.

Bu konuda Tim Wu’nun Türkçeye yeni çevrilen “Dikkat Tacirleri” adlı kitabını tavsiye ederim.

Orada “orospu” ifadesi kullanılmıyor.