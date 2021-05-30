Ertuğrul Özkök: Bir milyon kişi beni karıma şikâyet etti

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Adem Metan'la yaptığı söyleşinin ardından kendisine gelen tepkileri köşesine taşıdı. "Bir milyon kişi beni karıma şikâyet etti" diyen Özkök, "Yahu arkadaşlar merak etmeyin, ben 50 yıldır karımdan kapitalizm konusunda yeterli fırçayı yiyorum..." değerlendirmesini yaptı.

"Bir milyon kişi beni karıma şikâyet etti" başlıklı yazısında Özkök, "Geçen hafta 'Hergele eşek' başlıklı bir yazı yazmıştım. Twitter’da TT olmuştu. Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum. Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım... Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı: 'Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?' 'Evet' dedim... Şaşırdı... Herhalde 'Öyle demek istemedim' gibi bir cevap bekliyordu...Olay şuydu... Radyo mülakatları ile tanınan Adem Metan benimle yaklaşık 40 dakikalık bir YouTube mülakatı yaptı. Akıllı ve elindeki ürünü iyi pazarlamak isteyen her gazeteci gibi, bu mülakatın iki bölümünü de 10’ar saniyelik “teaser”lar haline getirdi. Yayınlamadan önce bana da gösterdi ve onayımı aldı. O teaser’lardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ile ilgili ne düşündüğüm sorusuydu... Ben de 'Atatürk’ten sonra liderlik vasıflarına sahip büyük bir liderdir' dedim..." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

"İşte gürültü o cümleden sonra koptu. Teaser’ı okuyan daldı bana... Oysa ondan önceki bölümde “Bana göre Atatürk’ten sonraki en büyük insan Turgut Özal’dı” demiştim... Aynı şeyi 25 yıl önce de söylerdim ve yine dalarlardı bana... Cumhurbaşkanı Erdoğan için de defalarca şunu söyledim. “Yaptıklarının yüzde 70’ini hayranlıkla izliyorum. Ama yüzde 30’u var ki onu da eleştiriyorum...” Tabii artık sosyal medya olduğu için daha kalabalık geldiler üstüme...

Adem Metan’dan teaser ve uzun videonun izlenme rakamlarını istedim. Kısa teaser videosu 1 milyon 143 bin kere görülmüş. Medya görüntüleme 314 bin... İkinci bir teaser daha var. O da 634 bin kere görülmüş. Netice olarak iki kısa teaser toplam 2.5 milyon kere izlenmiş. Peki ya konuşmamın tamamını izleyen? 20 bin kişi... Yani 2.5 milyona yakın insan sadece yarım bir cümleye bakarak karar vermiş. En az bir milyonu da dümdüz gidiyor bana.. Hiç önemli değil...

Olur böyle şeyler... Hakaretlere de alışığım... Düşüncelerimi pervasızca söylememin fıtratında bu da var. Ama en garibime giden, eşim Tansu’ya ait sosyal medya hesaplarına yazıp beni şikâyet edenler... Bir bölümü kendini tutamayıp ona da hakaret ediyor. Yahu arkadaşlar merak etmeyin, ben 50 yıldır karımdan kapitalizm konusunda yeterli fırçayı yiyorum... Bari ona hakaret etmeyin... Vurun bu şerbetli şeytana... Ama yorulup dayağa ara verdiğinizde size sadece 10 saniyesini izlediğiniz videonun 2.5 dakikalık kısmını da bir anlatayım da bari cümlem yarım kalmasın Biliyorum fikriniz değişmez, eliniz sopadan çekilmez... Olsun ben yine de deneyeyim. Eğer biraz sabrınız varsa, o 2 dakika 20 saniyelik bölümde ne demişim bir de ona bakın, sonra alın sopayı kırın sırtımda....

ADEM Metan’ın sorusu şuydu:

“Tayyip Erdoğan’ın liderliğini nasıl buluyorsunuz?” Cevabım şuydu: “Bana göre Atatürk’ten sonra gelmiş, liderlik vasıflarına sahip bir lider. Eleştirdiğim tarafları var o başka bir şey ama liderlik vasıflarına sahip liderlik açısından büyük lider. Bence sadece Türkiye değil dünya çapında da büyük bir lider. Ve takdir ettiğim bir tarafı var. Sorumluluklarını yükleniyor. Beraber çalıştığı insanlarla ilgili sorumlulukları yükleniyor. Benim eleştirdiğim şeyler başka şeyler. O liderliğin üzerine daha güzel başka bir şey inşa edebilirdi. Tayyip Bey başbakan olduktan sonra bir dönem Medeniyetler İttifakı eşbaşkanıydı. O günlerdeki Tayyip Bey olsaydı bugün Nobel Barış Ödülü’nü alacak insan olurdu. Dünyada Hıristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık arasındaki çatışmalarda eklem görevi yapacak en önemli insan olabilirdi ve bugün dünya başka bir dünya olurdu. Ne Suriye olayı çıkardı ne başka bir şey olurdu.”

Konuşmamın en son bölümünde de şunu söyledim: “Liderler tarihe yaptıkları yollar, köprülerle değil, insan hakları ve adalet konusundaki sicilleri ile geçiyorlar...” 12 yıldan beri söylüyorum bunları."