Ertuğrul Özkök: Bir gün Erdoğan da, Davutoğlu da gidecek; ama bu Suriyeliler burada kalacak

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'deki mülteci krizine ilişkin olarak, geçen yıl Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 55 bin olduğunu hatırlatarak, "Ülkemizde her yıl, küçük Avrupa devletlerinde doğan toplam çocuktan çok daha fazla Suriyeli çocuk doğuyor" dedi. "Bir gün Erdoğan gidecek. Davutoğlu gidecek. Ama bu Suriyeliler burada kalacak" diyen Özkök, "Bilelim ki, bu nüfus arasından radikal İslamcısı çıkacak. Radikal Arap milliyetçisi de çıkacak. Ve şunu da bir kenara yazın. Önümüzdeki dönem Suriye, Irak, Mısır, Yemen gibi ülkelerde yükselen psikolojilerden biri 'Türk düşmanlığı' olacaktır" ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Bak arkadaş demagojiyi bırak ve oku" başlığıyla yayımlanan (10 Mart 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Bak arkadaşım... Bak canım kardeşim...

Türkiye’de yaşayan sen, o, ben... Hepimiz...

Şimdi sırtımızdaki formayı çıkaracağız.

Sen iktidarsın, ben muhalif falan unutacağız...

Bana “Beyaz Türk” falan diye saydırmayacaksın.

Cengiz Semercioğlu kardeşim, sen de bana “Elitist” falan deyip Yılmaz Morgül muamelesi yapmayacaksın.

Çünkü ciddi bir meseleyi konuşacağız.

Hepimizin çocukları için çok ciddi bir meseleyi...

* * *

Araştırmacı zekâsına hayran olduğum Yılmaz Özdil dün Sözcü gazetesindeki köşesinde çok çarpıcı bazı rakamlar yayınladı.

Yunanistan’ın nüfusu 10 milyon.

Her gün 260 bebek doğuyor.

Türkiye’nin nüfusu 79 milyon.

Her gün en az 130 Suriyeli bebek doğuyor.

Yani ne demek....

Her gün Yunanistan’a giden Suriyeli sayısından çok ama çok daha fazla bebek burada doğuyor.

Gelelim vizesiz gideceğimiz Avrupa’ya...

-Danimarka:

Nüfusu 5.6 milyon. Doğan çocuk 50 bin.

-Finlandiya:

Nüfusu 5.5 milyon. Doğan çocuk 45 bin

-Hırvatistan:

Nüfusu 4.2 milyon. Doğan çocuk 40 bin.

-Makedonya: Nüfusu 2 milyon. Doğan çocuk 23 bin.

* * *

Ülkemizde 2.5 milyon Suriyeli göçmen var.

Geçen yıl Türkiye’de doğan Suriyeli bebek sayısı 55 bin...

* * *

Yani ne demek...

Ülkemizde her yıl, küçük Avrupa devletlerinde doğan toplam çocuktan çok daha fazla Suriyeli çocuk doğuyor.

Yani ne demek....

Avrupa’ya vizesiz gidebileceğiz ama bize vizesiz, hatta pasaportsuz gelen nüfus sayısı kat kat fazla.

* * *

Sakın bana “İyi ama onlar da Müslüman, daha kolay kaynaşırız” demeyin.

Bu bölgede biliyoruz ki, Müslüman’ın Müslüman’a ettiğini kimse kimseye etmedi.

* * *

O yüzden diyorum ki...

Bir gün Erdoğan gidecek. Davutoğlu gidecek.

Ama bu Suriyeliler burada kalacak.

* * *

Bilelim ki, bu nüfus arasından radikal İslamcısı çıkacak.

Radikal Arap milliyetçisi de çıkacak.

* * *

Ve şunu da bir kenara yazın.

Önümüzdeki dönem Suriye, Irak, Mısır, Yemen gibi ülkelerde yükselen psikolojilerden biri “Türk düşmanlığı” olacaktır.

* * *

O yüzden herkes demagojiyi bırakıp, bu sorun üzerinde kafa yormaya başlamalıdır.

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