Ertuğrul Özkök: Beşiktaş'ta katledilen polisimizi iyi tanıdın, Reina'daki kardeşlerimiz de kahramandır!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak "Ülkeleri, devletleri ‘Sakın o ülkeye gitmeyin” derken bu ülkeye gelmiş insanlardı. Bir kısmı yılbaşını geçirmeye gelmiş, bir kısmı bu ülkede çalışmayı, yılbaşını bu ülkede eğlenerek geçirmeyi seçen insanlardı" dedi. "Onlar da birer kahramandır. İşte kardeşim. Yılbaşı canileri bu insanları katletti" ifadesini kullanan Özkök, "Ülkesini savunan, hayat tarzını savunan, bu ülkeye hâlâ güvenen insanları. Beşiktaş’ta katledilen polisimizi iyi tanıdın. Kayseri’de katledilen Mehmetçiğimizi iyi tanıdın. Bunları da iyi tanı. En az onlar kadar kahramandırlar" diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "Bak kardeşim, bil ki onlar da kahraman" başlığıyla yayımlanan (2 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bak, sokaktaki kardeşim...

Ankara’daki siyasetçi arkadaş...

Sen de bak...

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Dün sabaha karşı Reina’da katledilen kardeşlerimiz kimdi biliyor musun?

Anlatayım sana...

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On biri, ülkenin vatandaşıydı...

Her hafta bombaların patladığı bir ülkenin insanıydı onlar...

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- Herkes, “Aman oraya gitme, buraya gitme” derken, hâlâ ülkesine güvenen, hâlâ polisine güvenen, hayatı devam ettiren insanlardı.

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Kimdi onlar biliyor musun...

- Bütün Dünya “Türkiye Suudileşti, İranlaştı” derken...

Hayat tarzlarıyla, eğlenceleriyle, “Hayır, biz de varız bu ülkede” mesajı veren insanlardı...

***

O yüzden her biri kahramandır onların...

Fatiha’yı hak etmişlerdir...

***

Yirmi dördü yabancı ülke vatandaşıydı...

Onlar da kimdi biliyor musun?

***

- Ülkeleri, devletleri ‘Sakın o ülkeye gitmeyin” derken bu ülkeye gelmiş insanlardı.

Bir kısmı yılbaşını geçirmeye gelmiş, bir kısmı bu ülkede çalışmayı, yılbaşını bu ülkede eğlenerek geçirmeyi seçen insanlardı...

***

Onlar da birer kahramandır...

***

İşte kardeşim... Yılbaşı canileri bu insanları katletti...

***

Ülkesini savunan, hayat tarzını savunan, bu ülkeye hâlâ güvenen insanları...

***

Beşiktaş’ta katledilen polisimizi iyi tanıdın...

Kayseri’de katledilen Mehmetçiğimizi iyi tanıdın...

***

Bunları da iyi tanı...

***

En az onlar kadar kahramandırlar...

O film FETÖ'cülerin ya pankart?

Baktım, yine o malum televizyon dizisi tedavülde.

Samanyolu TV’nin o malum dizisinde, terörist Noel Baba da varmış...

İyi de arkadaş, daha 3 gün önce sahibi olduğu binanın tepesinden o sakil devasa Noel Baba pankartını sallandıranlar kim?

Hani Noel Baba’ya yumruk atan o sakallı adam posterini...

Ya AVM’lerde o Noel Baba müsamerelerini yapanlar...

Bakın bir bakalım yahu...

Aralarında kripto FETÖ’cüler de var mı?

Bir de şuna bakın...

Tamam, bu Allah’ın belası FETÖ’cüler hâlâ çok güçlü ve her tür melaneti yapar...

İyi de devletimiz de bu kadar güçsüz mü ki, bu melanetlerin hiçbirini önleyemiyor?