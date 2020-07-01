Ertuğrul Özkök: Berat Albayrak'ı 'Yasayoksayaşamyok' hashtag'ine çağırıyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı Hayvan Hakları Yasası’nı bir an önce Meclis’ten geçirmek için açılan 'Yasayoksayaşamyok' hashtag'ine katılmaya davet etti.

Özkök, "Çoğu kez sosyal medyadaki negatif linç kampanyaları ile ilgileniyoruz. Oysa çok insani kampanyalar var. Mesela geçen gün, Hayvan Hakları Yasası’nı bir an önce Meclis’ten geçirmek için yapılan bir kampanyaya rastladım. Hayvansevenler 'Yasayoksayaşamyok' hashtag’i ile müthiş bir kampanya yapıyorlar. Devrim Melis adlı genç bir hayvanseverin bulduğu bu hashtag altındaki kampanyaya hepinizi davet ediyorum. Özellikle de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Hatırlayacaksınız, 4 yıl önce bir bayram arifesinde dört bacağı kesilmiş siyah bir köpek bütün Türkiye’yi ağlatmıştı. Ağlayanlardan biri de Berat Albayrak’ın oğluydu. Hatta eve ikinci bir köpek almak istemişti. Şimdi ondan Meclis’teki yasa için kuvvetli bir destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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