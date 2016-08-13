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Ertuğrul Özkök: Benimle dalga geçeceğinize Sıla'nın yanında durun, kafa tutun, cüssenizi göreyim!

Özkök, "Sıla sen çekil, erkek takımıyla ben konuşacağım" demişti

13 Ağustos 2016 18:43

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yenikapı mitingine "Şov" diyerek katılmadığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından konserleri iptal edilen Sıla'ya "Sen çekil, erkek takımıyla ben konuşacağım" dediği için eleştirilmesine tepki gösterdi. Özkök, "İyi be arkadaşım, tamam ben maçoyum, cinsiyetçiyim, şuyum buyum. O zaman çık aynı şeyi sen söyle. Kız yapayalnız kalmış, yanında duran yok. Çık sen de dur onun yanında. Ona yüklenen erkek takımı ile sen de cebelleş biraz. Hem onu demeyeceksin. Hem de ben dediğim zaman bana aslan kesileceksin. 'Hadi be..' derim. Sen benimle dalga geçeceğine, Sıla’nın konserini yasaklayan kafaya kafa tut da göreyim cüsseni, kaç okka çektiğini" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Gülben, benden önce sen itiraz etmeliydin" başlığıyla yayımlanan (13 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu sözüm de Yenikapı mitingine katılan sanatçılara...

Gülben Ergen...

Mesela sen...

Sen ki o mitingde en ön saftaydın...

***

Mustafa Sandal...

Mesela sen de...

İkimiz o gemide aynı heyecanı paylaştık.

***

Alişan...

Sen ki bu iktidara en yakın sanatçılardan birisin...

Ne korkun olmalıydı, ne bir çekincen...

***

Siz o gemiye binen, o mitinge katılan öteki bütün sanatçılar...

Sıla’ya yapılanı görünce bekledim ki, benden önce siz fırlayın ortaya ve haykırın:

“Sıla o mitinge ben de katıldım. Söylediğine hiç katılmıyorum. Şov falan değildi. Sapına kadar demokrasiye sahip çıkma hareketiydi bu.”

***

Bunu deyip arkasından eklemenizi beklerdim...

“Seninle aynı fikirde değiliz... Ama bu muamele karşısında senin yanındayız, seninle aynı saftayız...”

Bunu söylemeye en çok sizin hakkınız vardı...

Bunu yapmak, sadece onu savunmak anlamına gelmezdi çünkü...

Kendi sanatçılığınızı da savunmuş olurdunuz.

Kendi farkınızı, kendi söz hakkınızı...

Ve siz sessiz kalıyorsunuz...

Bu ülkede bir sanatçının sanatı, özgürlüğü, ekmek parası bir belediye başkanının iki dudağına kaldıysa...

Vay halimize...

"Hadi kardeşim uza da boyunu göreyim"

Vandal bir erkek tayfası Sıla’nın üzerine çullanmış...

Ben de çıkıp “Sıla, çekil ben konuşacağım o erkek takımı ile” demişim ya...

Bir Twitter tayfası, bir sosyal medya müfrezesi üzerime çullandı.

Ne maçoluğum kaldı, ne şovenliğim, ne de cinsiyetçiliğim...

Sıla’ya yapılanı unuttular, unutturdular, bana hiza vermeye uğraşıyorlar.

İyi be arkadaşım, tamam ben maçoyum, cinsiyetçiyim, şuyum buyum...

O zaman çık aynı şeyi sen söyle...

Kız yapayalnız kalmış, yanında duran yok...

Çık sen de dur onun yanında. Ona yüklenen erkek takımı ile sen de cebelleş biraz...

Hem onu demeyeceksin...

Hem de ben dediğim zaman bana aslan kesileceksin...

“Hadi be..” derim...

Sen benimle dalga geçeceğine, Sıla’nın konserini yasaklayan kafaya kafa tut da göreyim cüsseni, kaç okka çektiğini...

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