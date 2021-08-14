Ertuğrul Özkök: Benim gibi “filtre monşerleri”ne haberim daha da kötü, filtrelik çekirdek kahvenin tonu 5.500 doları geçti

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kahve çekirdeği fiyatlarındaki artışa dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Gözlerime inanamadım... 1.87 dolar yazıyordu... Yani 1 pound’u 1.87 dolar... Bundan bir süre önce baktığımda bu rakam 1.20 ile 1.40 dolar arasında gidip geliyordu... Bir anda 1.87 dolara fırlamıştı” dedi.

“Hemen şöyle küçük bir hesap yaptım... 1 pound, yuvarlarsak, yarım kilo demek... Yani 1 kilo kahve çekirdeği, üretildiği ülkede 3.74 dolar olmuştu... Bu da şu demekti... Bir kilo kahve çekirdeğinin uluslararası borsadaki değeri 20 liradan 32 liraya çıkmıştı... Demek ki neredeyse yüzde 50 bir artış vardı...” hesabı yapan Özkök, devamında şunları kaydetti:

“Benim gibi “filtre monşerleri”ne haberim daha da kötü. Filtrelik çekirdek kahvenin tonu da 5.500 doları geçti... Üstelik bu Brezilya’daki fiyat. Yani buna taşıma ve yüzde 15 vergiyi de ekleyeceksin. Kavurma sırasındaki yüzde 20 kaybı da ekleyeceksin. Yani fincan enflasyonundan, tas enflasyonuna geçince, meselenin boyutu da çarpan etkisiyle artıyor. O zaman gelelim kahvehanelerdeki ve millet kıraathanelerindeki duruma... Orada fincan enflasyonu ne olacak?”

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