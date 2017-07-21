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Ertuğrul Özkök: Ben seviyorum Burhan Kuzu'yu

"Kıskanıyor, bekliyor, beklediği olmayınca öfkeleniyor..."

21 Temmuz 2017 11:05

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, son olarak darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını, Erdoğan'ın yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlandığı hâliyle paylaşan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'yu "sevdiğini" söyledi. 

Ertuğrul Özkök'ün "Sen gittin kardeşim, o vasiyetin var ya, işte o yanımda kalsın" başlığıyla yayımlanan (21 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Burhan Kuzu'yu sevmek için çeşitli bahaneler

Ben seviyorum bu adamı...

Çünkü hiç ciddiye almıyorum, ciddiye almayınca bayağı eğlenceli olabiliyor.

*

- Seviyorum çünkü insani iniş çıkışları var...

- Kıskanıyor, bekliyor, beklediği olmayınca öfkeleniyor...

*

- Küsmeyi biliyor...  Barışmayı da...

*

- Sallıyor... Montajlıyor...

Salladığı, montajladığı  ortaya çıkınca, ipsiz sapsız bahaneler uyduruyor...

Eğlenceli adam vesselam...

Vallahi eğleniyorum...

*

Keşke ötekiler de böyle olsa...

Kimse ciddiye almasa, cürmü kadar  yer yakabilse, yaptığı kötülükler sadece dilinde kalsa...

*

Ve milletçe eğlensek...

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