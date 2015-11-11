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Politika

Ertuğrul Özkök: Belki hepimizin tek millet olma idealine dönme zamanımız geldi

"Erdoğan'ın BigChefs Restoranı’nı ziyareti çok sıcak geldi bana..."

11 Kasım 2015 12:21

1 Kasım seçimi sonrası AKP'ye uzlaşma çağrısında bulunan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen gün Tarabya'daki BigChefs Big In The Bar'ı ziyaret etmesini "çok sıcak bulduğunu" belirterek, "Ve kendi kendime dedim ki, 'Belki hepimizin fabrika ayarlarına dönme zamanımız geldi...' Yani Türkiye sevdasına... Yine tek millet olma idealine..." yorumu yaptı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Helikopterde dört kişi" başlığıyla yayımlanan (11 Kasım 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk tanışmam bir helikopterdeydi.

Benim dışımda iki gazeteci daha vardı.

O dönemde Hürriyet’in başyazarı olan Oktay Ekşi ve o günlerde Sabah gazetesinde yazan Hasan Cemal...

Bize İstanbul’da yaptığı işleri havadan göstermek istiyordu.

Büyük bir heyecanla anlatıyordu.
Bana rahmetli Turgut Özal’ın toplu konut projeleri ile ilgili heyecanını hatırlatmıştı. O gün bende çok olumlu bir izlenim bırakmıştı.

AKP kurulduktan sonra genel merkezini ilk ziyaret eden gazetecilerden biri bendim.

Oradaki hava çok hoşuma gitmişti.
Modern bir binaydı. Çalışanlar heyecanlıydı.
Seçimden hemen önce genel merkezi anlatan iki övücü yazı yazmıştım. İstanbul burjuvazisi bu yazılarımı pek hoş karşılamamış, beni Aydın Bey’e şikâyet etmişti.

Zaman zaman, kim hatalıydı diye düşünüyorum.

Yaşadıklarım, okuduklarım, sosyoloji bilgim bana hep şunu söyler:
Her sosyolojik olayın mutlakta iki tarafı vardır.
Ama kimsenin inkâr edemeyeceği gerçek de şu:
Erdoğan, müthiş mücadeleci bir lider. Siyaseti iyi biliyor. 
13 yılda Türkiye’nin tarihini etkileyecek büyük değişimlere imza attı.

* * *

 

 

* * *

Geçen gün Cengiz Semercioğlu’nun köşesinde küçük bir haber okudum.
BigChefs Restoranı’nın çalışanları Cumhurbaşkanı’nı içeri davet etmişler.
O da girip sohbet etmiş.
Çok sıcak geldi bana...
Ve kendi kendime dedim ki, “Belki hepimizin fabrika ayarlarına dönme zamanımız geldi...”
Yani Türkiye sevdasına...
Yine tek millet olma idealine...

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