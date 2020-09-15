Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Bazen dış politikada sakin limanlara, iç politikada fabrika ayarlarına dönmek herkes için en yararlı karardır" görüşünü savundu.

Özkök, "Dünyada ne ilginç şeyler oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...Yani... Yanisi şu... Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar. Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Sırbistan ve Kosova... Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı, en dostane ilişkiler kurduğu iki ülke... İsrail’i tanıma kararı aldı. Orada da bir adım öteye gitti... Büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıma kararı aldılar. Yani şu sıralar bizim en çok karşı olduğumuz şeyi yaptılar... Demek ki dış politikada dostluk başka, menfaatler başka şeymiş... Mali’de askeri darbe oldu... Oraya gidip masada darbeyi yapan askerin karşısına oturup ilk desteği veren yabancı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu... Doğrudur, Macron’a karşı menfaatimiz bunu gerektirir... Demek ki artık 'darbeci' Sisi ve dolayısıyla Mısır’la da iyi ilişki kurabilirmişiz... Çünkü orada da menfaatimiz bunu gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Özkök, "Ve son olarak Oruç Reis Antalya Limanı’na döndü... Miçotakis “Bu iyi bir hareket” dedi... Böylece her an savaşa dönüşebilecek bir gerginlik sakin sularda demirledi... Serinkanlı akıl, serinkanlı limana sığındı... Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına giderken, bu yüzyılın felaketleri bize bunu söylemiyor mu..." değerlendirmesinde bulundu.

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