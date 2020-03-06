Ertuğrul Özkök: Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuksuz yargılansa daha şık olmaz mıydı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bir MİT mensubunun cenaze görüntülerini yayınladıkları için tutuklanan OdaTV haber müdürü Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın haklarında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istendiğini belirterek, "Yani tutuklanmayıp tutuksuz yargılansa daha şık olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın tutukluluk durumlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de açıkladığı Adalet Reformu'nun ruhuna da daha uygun olacağını savundu.

Yazının tamamı için tıklayın...