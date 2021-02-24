Ertuğrul Özkök: Bahçeli, siyasette kimlerin özeleştiri yapmasını istiyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü konuşmasındaki, “Siyaset kurumunun teferruatlı bir özeleştiri yapması kanaatimce ahlaki sorumluluğudur” sözüne dikkat çekerek, “Bahçeli, siyasette kimlerin özeleştiri yapmasını istiyor?” diye sordu.

Özkök yazısında, “İtiraf edeyim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir grup konuşmasını uzun süredir ilk defa tam metinden de okudum. Bunun üç nedeni vardı. Birincisi konuşmasının hemen girişinde söylediği şu cümleydi: ‘Siyaset kurumunun teferruatlı bir özeleştiri yapması kanaatimce ahlaki sorumluluğudur.’ İktidarı destekleyen blokta ilk defa 'özeleştiri' kelimesini işitiyordum.” İfadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

"İkinci nedeni ise konuşmanın neredeyse tamamını gençliğe ayırmasıydı. Üçüncüsü ise içinde bol bol WhatsApp, Twitter, Facebook, Google, Instagram, YouTube, resim beğenme, Zoom, Endüstri 4.0, ‘Şeylerin İnterneti’, yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim gibi yeni kavramlar geçmesiydi. Muhalefete yine bildiğimiz eleştiriler vardı. Ama konuşmada benim de altına imza atacağım bazı cümleler vardı ki, burada kayda geçirmeyi yararlı buluyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin konuşmasından şu cümleler dikkatimi çekti:

HAK VE ÖZGÜRLÜK: “Kabul etmek gerekir ki, hak ve özgürlük mücadelesi meşru ve hukuki sınırlar içerisinde insan onurunun ayrılmaz bir parçasıdır.”

SLOGANCILIK: “Hayatı, ‘yaşasın ve kahrolsun’ sloganları arasına sıkıştırmak bir bakıma özgürlük ve demokratik değerlerden vazgeçmek, insanca yaşama sırt çevirmek, dudak bükmektir.”

NEFRET VE İDEOLOJİ: “İnsani niyet ve hevesler kör nefretlerin, karanlık ideolojilerin, kanlı hesapların emrine verilmemelidir.”

HAK VE HUKUK: “Gençlerimize özellikle hatırlatmak isterim ki, haklı olmak en güçlü silahtır. Hukuka bağlılık hakkın yanında durmaktır.”

KİBİR: “Sadece kendini haklı bulmak, hakikati gören sihirli bir göze sahip olduğunu sanmak, farklı düşünen diğerlerinin haksız olduğunu düşünmek korkunç ve tehlikeli

bir kibirdir.”