Ertuğrul Özkök: Askeri darbeler, parti kapatmalar, seçilmiş milletvekillerini hapse atmaların 60 yıllık tarihimizde  kimseye yararı olmadı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, HDP'ye kapatma davası açılmasına ilişkin olarak, "Askeri darbeler, parti kapatmalar, seçilmiş milletvekillerini hapse atmaların 60 yıllık tarihimizde kimseye yararı olmadı" görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Hayatımda sokakta ilk tankı 27 Mayıs 1960 sabahı İzmir’de gördüm. 13 yaşında bir çocuktum ve babam sıkı bir Menderesçiydi. Balkan göçmeni ailemin ve yakınlarımın neredeyse tamamı Adnan Menderes’e ve Demokrat Parti’ye oy veriyordu. Tankları ikinci defa 12 Eylül 1980’de Ankara’da gördüm. Ankara-İzmir yolu ayrımından Beytepe Kampusu’na doğru gelen tankların sesi hâlâ kulağımda. Artık 33 yaşında ve solcu bir öğretim üyesiydim. Tankları üçüncü defa 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul’da Boğaz Köprüsü üzerinde gördüm. Bu defa 69 yaşında liberal görüşlere sahip bir gazeteciydim. Sokakta gördüğüm bu tanklar hayatta bana bir şeyi öğretti. Askeri darbeler bir ülkeyi ileri götürmez. Tam aksine geriletir." ifadesini kullandı.

Özkök şu düşünceleri dile getirdi:

"Onca hayatım boyunca bir de siyasi parti kapatmalarına ve kapatma girişimlerine tanık oldum. Kaç parti kapatıldı, artık hatırlamıyorum bile... Ama hiç unutmadığım bir şey var. Partileri kapatmak, onu kapatmak isteyenlerin arzuladığı sonucu hiçbir zaman vermedi. Sonuncusu AKP’yi kapatmak için açılan davaydı... Türkiye parti kapatmanın iyi bir şey olmadığını anladı ve Anayasa Mahkemesi çok yerinde bir kararla AKP’nin kapatılma başvurusunu reddetti. Bu yanlışın verdiği derslerle, parti kapatmayı zorlaştıran adımlar atıldı. Çok da iyi yapıldı.

Şimdi geleyim asıl meseleye...Bütün bu ıstırap verici olaylardan aklımda kalan en çarpıcı görüntü neydi derseniz... 1994 yılında polisin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girip, üç milletvekilini orada adeta sürükleyerek alıp götürmesiydi. İşte o görüntüyü hiç unutmadım... Diyeceğim şu... nAskeri darbeler... Parti kapatmaları... Seçilmiş milletvekillerini hapse atmalar... 60 yıllık tarihimizde bunun kimseye yararı olmadı. Sadece ülkeye tamiri güç zararlar verdi."