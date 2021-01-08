Ertuğrul Özkök: Asıl pusuda bekleyen tehlike seçimi kaybeden ve kaybetmekten korkanların yapmaya cüret edeceği şeylermiş

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, ABD’de Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskınıyla ilgili olarak, “Asıl pusuda bekleyen tehlike seçimi kaybeden ve kaybetmekten korkanların yapmaya cüret edeceği şeylermiş” yorumunu yaptı.

Özkök, “Bir: Biz bugüne kadar demokrasiyi sadece 'Kazanılan seçimle iktidara gelme rejimi' sanıyorduk... Meğer ondan önemli bir şey varmış: 'Demokrasi asıl kazanılan seçimle oturulan koltuktan, kaybedilen seçimle ayrılma rejimiymiş...' İki: Biz bugüne kadar demokrasilere karşı en büyük tehdidin, askeri darbelerden geldiğini sanıyorduk. Meğer asıl pusuda bekleyen tehlike seçimi kaybeden ve kaybetmekten korkanların yapmayı hayal edeceği, yapmaya cüret edeceği şeylermiş.... Bence iyi oldu..." görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Çünkü geçen yüzyıl başında Hitler ve Mussolini gibi seçimle geldikten sonra devlet içinde sivil darbe yaparak, sadece kendi ülkelerinin değil dünyanın başına da en büyük felaketleri açan popülist canileri galiba çok çabuk unutmuştuk... O nedenle bu eli baltalı ‘yüce manitu’yu bir totem gibi demokrasi meydanlarına dikip sık sık bakmakta ve hatırlamakta yarar var." düşüncesini dile getirdi.