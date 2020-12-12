Ertuğrul Özkök: Artık hepimizin mavi kostümlü bir “Kene” arkadaş bulma zamanımız geldi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında bir süper kahraman filmi olan “The Tick” (Kene) üzerinden siyasilere, gazetecileri eleştirdi. Özkök, “Artık hepimizin mavi kostümlü bir “Kene” arkadaş bulma zamanımız geldi” dedi.

Özkök yazısında söz konusu filmden filmden, “Kene, aslında bir anti süper kahraman...Arkadaşı Arthur ise tam bir ezik... Kene, ona moral verip birlikte şehri kötü insanlardan kurtarmaya ikna etmeye çalışmaktadır. Arthur ise bu işlere bulaşmamak isteyen ezik mi ezik bir karakter... İşte bu dizinin birinci sezonunun birinci bölümünde, Süperman-Batman karışımı bir mavi kostüm içindeki Kene, yerinden kımıldamak istemeyen Arthur’a öyle bir laf ediyor ki... Şöyle diyor Kene: “Sana kızıyorum, çünkü orada mıhlanıp durarak kendi yolunu kesiyorsun...” Peki sonra ne mi oluyor. Biri ezik öteki kendinden emin iki antikahraman şehirlerini bütün kötü insanlardan temizliyorlar... “ diye bahsediyor.

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