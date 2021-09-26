Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Artık bu ülkede kimse ama kimse başörtüsünü istismar edemez, siyasi amacı için kullanamaz. Önümüzdeki seçimde başörtüsünden oy toplamayı planlayan varsa, şimdiden söyleyeyim" görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Önceki gün Kalkan’dan sonra Kaş’a geçtik. Kaş’a da son defa 40 yıl önce gelmiştim. Kalkan’da yaşadığım duyguyu aynen orada da yaşadım. Kaş’ın etrafında da kötü bir apartmanlaşma var. Ama onun da eski şehir merkezi cıvıl cıvıldı. Ara sokaklar çok güzeldi. Şehrin ışığını çok sevdim. Ama en çok hoşuma giden şey, kasabadaki Türkiye tablosu oldu. Çok sayıda şortlu kadın tek başına dolaşıyordu. Çok sayıda başörtülü kadın da sokaklardaydı. Ayrıca dükkânlarda, teknelerde, dondurmacı tezgâhlarında çalışan çok sayıda başörtülü kadın gördüm. Ve hayat bütün normalliği, bütün özgürlüğü ile akıp gidiyordu. Bir kere daha anladım ki Türkiye örtünme sorununu aşmış." düşüncesini dile getirdi.

Özkök şu ifadeleri kullandı:

"Hem başı açık kadınlar özgürleşmiş ve rahatlamış, hem başı örtülü kadınlar özgürleşmiş ve rahatlamış. Diyeceğim artık bu ülkede kimse ama kimse başörtüsünü istismar edemez, siyasi amacı için kullanamaz. Önümüzdeki seçimde başörtüsünden oy toplamayı planlayan varsa, şimdiden söyleyeyim. Kimseye bir yarar sağlamaz. Kaş’ın güzel sonbaharı ve ışığı bana Türkiye’nin bu en umut verici gerçeğini anlattı."