Ertuğrul Özkök: “Anayasa Mahkemesi’nin ışıkları sabaha kadar yanıyor” tweet’inden darbe mesajı değil 6 ders çıkardım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası başlatan 'darbe' tartışmalarına ilişkin olarak, "Ben ışıkları açık binalardan değil, asıl kapalı olanlardan korkarım. Çünkü karanlık işler karanlık yerlerde tezgâhlanır. Pusular kuytularda kurulur. Ama bir ülkede ışık darbeyle ilgili böyle bir sembolizme sahipse de dikkat edeceksin." görüşünü savundu.

Özkök, tweetten darbe mesajı değil 6 ders çıkardığını belirterek, "Akşam saat 18.00’den itibaren tweet atmayacaksın. Hele hele iki kadeh içtiysen, hiç tweet atmayacaksın. Televizyonda canlı yayına bağlanmayacaksın. Instagram’a yorum yazmayacaksın. Instagram’a yorum yazmayacaksın. Bir de Zoom ve görüntülü konuşmalarında çok dikkatli olacaksın..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın