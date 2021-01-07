Ertuğrul Özkök: Amerikan halkı şimdi kazandığı seçimle gelip de, kaybettiği seçimle gitmek istemeyen süfli bir karakterin sefaletini izliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, “Big Lebowski” filminden “Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...” repliğine atıfta bulunarak, “Bazen bir ülkeye üç-beş kadın gelir, demokrasilerde çareler hiç tükenmez” görüşünü savundu. Dünya genelinde 21 ülkede kadın devlet başkanı veya başbakanlar iktidarda olduğunu belirten Özkök, hiçbirinin Trump gibi seçimi kaybedince, "Ben gitmem" diye mızıkçılık yapmadığını belirtti. Özkök, "Amerikan halkı şimdi kazandığı seçimle gelip de, kaybettiği seçimle gitmek istemeyen süfli bir karakterin sefaletini izliyor" yorumunu yaptı.

Özkök yazısında, "Bugün Yeni Zelanda’nın başında bir kadın başbakan var... Jacinda Ardern... Ülkesinin iki çok tehlikeli ve devasa sorununu... Cami bombalanması ve COVID pandemisini çok başarılı bir şekilde yönetti. Almanya Başbakanı Angela Merkel. Bugün dünya demokrasilerinin tartışmasız bir numaralı lideri. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, harikalar yaratıyor... Norveç Başbakanı Erna Solberg, dünyanın en zengin vatandaşlarını huzur içinde yaşatıyor. Bugün dünya genelinde 21 ülkede kadın devlet başkanı veya başbakanlar iktidarda...Bunların 11’i Avrupa’da. Yani demokrasileri yönetiyor. Ve hiçbiri de Trump gibi seçimi kaybedince 'Ben gitmem' diye mızıkçılık yapmıyor." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Evet, gelin şimdi hep birlikte, 'bardaki yabancı'nın yarım kalmış cümlesini bir kere daha söyleyelim: 'Bazen bir ülkeye bir adam gelir...' Atatürk gibi... Ülkesine çağ atlatır... Sonra bir gün bir adam daha gelir.. O da harika işler yapar... Sonra üç-beş kadın gelir...Ve demokrasilerde çareler hiç tükenmez... Bu rejimin güzelliği de budur zaten... Seçimle gelen yine seçimle kalır... Veya yine seçimle giderse... Çareler hiç tükenmez... Amerikan halkı şimdi 'Bazen bir adam gelir' filminin son sahnesini izliyor. Kazandığı seçimle gelip de, kaybettiği seçimle gitmek istemeyen süfli bir karakterin sefaletini..." ifadesini kullandı.

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