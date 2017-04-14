Ertuğrul Özkök: AKP’li kardeşim, '17’nci Türk devletini yıkmak' için mi 'evet' oyu vereceksin?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak “Halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor. Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. 16 Nisan kutlu olsun" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a bir kez daha tepki gösterdi. Uçum'a yönelik olarak "Ya yüzde 51 hayır derse sen hangi devlette yaşayacaksın? Yıkmaya çalışıp da yıkamadığın 17’nci Türk devletinde mi?" diyen Özkök, "AKP’li kardeşim sen '17’nci Türk devletini yıkmak' için mi 'evet' oyu vereceksin?" ifadesini kullandı.

"Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da 'Hayır' diyenlerin de yeni devlet kurma hakkı doğacak mı?"

Ertuğrul Özkök'ün "MHP'li arkadaş sen de sor bu soruları ona" başlığıyla yayımlanan (14 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Danışman konuştukça batıyor...

140 harflik bir tweet attı...

Ağzının söylediğini kulağı duymadı... Şimdi o 140 harfte devirdiği çamı yerine dikmek için tonla laf ediyor.

Ettikçe de daha çok batıyor.

* * *

Ne demişti bu arkadaş?

“Evet çıkarsa, millet kendi devletini kuracak...”

* * *

Arkadaş, referanduma 48 saat kaldı ve sana bir fırsat daha veriyorum. Çık mertçe cevap ver:

* * *

- BİR: 15 yıldır emrinizde olan, 15 Temmuz’dan sonra 30-40 bin kişiyi işinden atarak daha da sağlamlaştırdığınız polis bugün hâlâ bu halkın devletinin polisi değil midir?

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- İKİ: 15 yıldır başında sizin bakanınızın bulunduğu Adalet Bakanlığı’na bağlı olan, 15 Temmuz’dan sonra binlerce hâkim ve savcıyı işinden çıkararak sağlamlaştırdığınız yargı bugün hâlâ bu halkın devletinin yargısı değil midir?

* * *

- ÜÇ: Madem bu devlet halkın devleti değildi, madem 17’nci Türk devletini yıkıp 18’incisini kuracaksın, siz 15 yıldır hangi milletin, hangi halkın devletine hizmet ettiniz? Bir başka halkın mı hizmetindeydiniz?

* * *

- DÖRT: Ya yüzde 51 hayır derse sen hangi devlette yaşayacaksın?

Yıkmaya çalışıp da yıkamadığın 17’nci Türk devletinde mi...

* * *

AKP’li kardeşim sen “17’nci Türk devletini yıkmak” için mi evet oyu vereceksin?

* * *

MHP’li kardeşim sen de sor bu danışmana, o kem küm ederse, o zaman dön kendine sor:

Sen, verdiği oyla “17’nci Türk devletini yıkacağını” söyleyen, ağzının dediğini kulağı duymayan bu danışmanla aynı fikirde misin...

Onun için mi evet diyeceksin....