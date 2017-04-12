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"Trakya'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da 'Hayır' diyenlerin de yeni devlet kurma hakkı doğacak mı?"

"Ben İzmir’e bunu anlatırım, anlatırım da..."

12 Nisan 2017 11:15

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak “Halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor. Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. 16 Nisan kutlu olsun" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a tepki gösterdi. "Ben İzmir’e bunu anlatırım" diyen Özkök, "Sen içinde doğduğun, soydaşı olduğun Diyarbakır’a anlatabilir misin? Yani şu yüzde 51’le 'Halkın kendi devletini kurma hakkı' meselesini" ifadesini kullandı. 

Ertuğrul Özkök'ün "'Evet' çıkarsa 17'nci Türk devleti yıkılacak" başlığıyla yayımlanan (12 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Arkadaş aynen şöyle diyor:

“Halkımız gümbür gümbür bir devrim yapıyor. Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor. 16 Nisan kutlu olsun...”

Şimdi diyeceksiniz ki “Hangi halk?”

Yüzde 51 evet diyen mi...
Yüzde 51 hayır diyen mi...

Lafı söyleyen arkadaşın adı Mehmet Uçum...

Eski bir solcu... Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı...

Yani onun tarafı ‘evet’...

Açık açık diyor ki...

“Evet çıkarsa halk kendi devletini kuracak...”

Gördünüz mü bu pazar günü neyi oylayacakmışız...

Cümleyi öteki tarafından okursanız da şöyle diyor:

“Evet çıkarsa 17’nci Türk devletini yıkacağız...”

Demek ki mesele neymiş?

“17’nci Türk devletini de yıkmaya çalışan evetçilerle”, “17’nci Türk devletini yıktırmamaya çalışan hayırcılar” arasındaki mücadeleymiş...

Şimdi gelelim şu yüzde 51’le devlet yıkıp, yeni devlet kurma matematiğine...

Diyelim ki bütün Trakya’da “Hayır” çıktı...
Diyelim ki Ege’de, Akdeniz’de, Suriye sınırına kadar, halkın yarısından fazlası “Hayır” dedi...

Eee ne olacak şimdi...

Onların da yeni devlet kurma hakkı mı doğacak?

Ya senin de doğduğun diyar...

Güneydoğu... Asıl orası...

Orada silme “Hayır” çıkarsa...

Bak sana bir şey diyeyim danışman arkadaş...

Sen gel, hazır daha 4 gün varken vazgeç şu lafından, ağzının söylediğini kulağın da duysun ve sil o tweet’ini...

Çünkü ben İzmir’e bunu anlatırım...

Anlatırım da....

Sen içinde doğduğun, soydaşı olduğun Diyarbakır’a anlatabilir misin...

Yani şu yüzde 51’le “Halkın kendi devletini kurma hakkı” meselesini...

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