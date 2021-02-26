Ertuğrul Özkök, AKP'li Özlem Zengin’e Oya Baydar'ın son kitabını önerdi: 80 yaşındaki solcu bir kadının bu kitabını okumasını çok isterdim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e T24 yazarı Oya Baydar'ın son kitabı "80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri" okumasını önerdi.

Özkök yazısında, "Dün Oya Baydar’ın '80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri'(*) adlı son kitabını okudum. Bildiğim kadarı ile pandemi dönemini anlatan ilk günce bu... Kitap, virüs yaygınlaştıktan sonra Marmara Adası’na sığınmaları ile başlıyor. Meğer ne kadar benzer durumlar ve psikolojilerden geçmişiz anladım. Ama en aklımda kalan cümle girişte, 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir gün adaya gidişlerini anlattığı şu bölümdü: 'Özal’ın Anayasa’yı bir defa delmekten bir şey olmaz ilkelliğini, biz de sokağa çıkma yasağını bir kez delmekten bir şey olmaz diyerek sürdürüyorduk...' Şimdi geriye bakıyorum da... 'Anayasayı bir kere delmek' ne kadar masum bir cümleymiş..." ifadesini kullandı.

Özkök şunu kaydetti:

"Sadece bir kerecik yani... AKP milletvekili Özlem Zengin’in 80 yaşındaki solcu bir kadının bu kitabını okumasını çok isterdim. Hep başörtülü kadınların mağduriyetini anlatıyor ya... Bir de başı açık bir kadının yaşadığı işkenceleri okursa belki empati duygusu da genişler."