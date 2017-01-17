Ertuğrul Özkök: Akif Beki, Başbakanlık uçağından indiğinden beri fena açıldı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu eski Başbakanlık Danışmanı Akif Beki'ye yönelik olarak "Başkanlık A330’undan iniğinden beri, fena açıldı. Şu an en büyük merakla izlediğim yazarlardan biri o" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Gölgesinden korkan çocukların ülkesi" başlığıyla yayımlanan (17 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Herkes birbirine iletiyor o küçücük videoyu...

Küçücük bir çocuk...

***

Gölgesine bakıyor...

Önce bir mana veremiyor...

***

Sonra gölgesinden kaçmaya başlıyor...

***

Sonra korkuyor...

Panikliyor... O panikle yere düşüyor...

***

Kendi düşen ağlamazmış... Ama onu gölgesi düşürüyor...

O da ağlamaya başlıyor...

***

Küçücük video... Her şeyi 13 saniyede anlatıveriyor...

21’inci yüzyılda bu ülkenin üzerinde bir korku bulutu dolaşıyor...

Sadece muhalifler değil, iktidardakiler de korkuyor...

***

Kimimiz kapımıza bir sabah polis dayanır mı korkusu yaşıyoruz.

Kimimiz gittiğimiz veya bir yakınımızın gittiği yerde bomba patlar mı endişesinde...

***

Kimimiz suikasttan korkuyor...

Neden bu hale geldik....

Niye hâlâ açıkça konuşmuyoruz bu korkuyu...

***

Biz konuşmazsak işte böyle olur... Gölge konuşmaya başlar...

Ve konuşan o gölgelerden ürkeriz, korkarız, tırsarız...

***

Sonunda hepimiz gölgelerden kaçarken, yaşadığımız topraklar bir gölgeler ülkesi haline dönüşür...

Yüzyılın tartışması üst akıl tek mi çift mi

Köşe komşum Akif, Başkanlık A330’undan iniğinden beri, fena açıldı.

Şu an en büyük merakla izlediğim yazarlardan biri o...

Geçen haftadan itibaren müthiş bir “üst akıl” tartışması açtı...

Üst akıl kimdir...

Hepimizin merak ettiği soru...

- Bizi Suriye’ye kim sokturdu, kim çıkartmıyor...

- 15 Temmuz darbesini kim yapmaya kalktı...

- Doları kim yükseltiyor...

- IŞİD’i başımıza kim bela etti...

- PKK’nın arkasında kim var...

Geçen haftaya kadar “üst akıl” tekti ve Amerika Birleşik Devletleri’ni işaret ediyordu.

Ancak önceki günden itibaren Akif oyunun kurallarını altüst etti...

Sorusu şu...

Rusya da bir üst akıl değil mi...

Bir anda toz dumana karıştı ve tartışma başladı.

“Üst akıl tek mi çift mi...”

Vallahi ben bir sonuca varamadım. Ama öğrendiğim tek şey şu....

Onlar üst akılsa, biz orta falan değil, düpedüz alt akılız...