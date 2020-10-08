Ertuğrul Özkök: Akdeniz ve Orta Doğu’da karşımıza çok güçlü bir ‘anti-Türkiye’ cephe çıkarabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bölgede gelişmelere bakıldığında Akdeniz ve Orta Doğu’da çok güçlü bir 'anti-Türkiye' cephesi ortaya çıkabileceğini yazdı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın bakan seviyesinde danışmanı Majdi Khaldi’nin “Amerikan seçimini ister Trump kazansın, ister Biden, uluslararası bir barış konferansına hazırız”, eski Suudi Arabistan Washington Büyükelçisi Prens Bandar bin Sultan’ın, “Filistin davasında haklı ama yöneticileri başarısız. İsrail davasında haksız ama yöneticileri başarılı…” açıklamalarını ve İsrail’in Lübnan ‘la görüşeceği haberini köşesinde hatırlatan Özkök, “Orta Doğu’da bizim dışımızda çok güçlü bir yeni oluşum meydana geliyor.” görüşünü savundu.

Özkök, “Arap-İsrail-Filistin ilişkilerinde yeni bir gerçekçilik iklimi doğuyor. Türkiye bu karede çok yalnız kalmış görünüyor. Bu da Akdeniz ve Ortadoğu’da karşımıza çok güçlü bir ‘anti-Türkiye’ cephe çıkarabilir. Askeri açıdan çok güçlü bir dönemdeyiz, ama diplomatik alanda bu gücün daha gerçekçi bir pragmatizme dönüşmesi gerekir. Bu karşı cepheye karşı hâlâ yanında olabileceğimiz tek ve etkili güç olarak da Avrupa Birliği kalmış görünüyor.” düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın