Ertuğrul Özkök: Ahmet Kaya için attığım başlığı yanlış anladılar!..

28 Şubat sürecinden, Ahmet Kaya için atılan hedef gösteren manşetlere kadar ilginç çıkışlar yapan Ertuğrul Özkök, Ahmet Kaya için attığı “Vay şerefsiz” başlığınının yanlış anlaşıldığını savundu ve, “Pişman olsam ne yazar. Pişmanım tabi canım bugün atmazdım o manşeti” dedi.

CNN Türk'te Enver Aysever'le "Aykırı Sorular" programına konuk olan Hürriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çetin Emeç'i hatırlattı, öldürülebileceğini ima etti!

"Hürriyet'in yayın yönetmeni ya da sahibi olduğunuzda kafadan eleştirilmeyi göze alıp oraya oturacaksınız. Daha riskli yanları da vardır Hürriyet'in yayın yönetmenliğinin. Benden önceki öldürüldü. Ben şanslıydım, henüz öldürülmedim. İnşallah olmaz ama Çetin Emeç öldürüldüğünde Hürriyet'in genel yayın yönetmeni değildi, yayın yönetmenliğinden ayrıldığınızda başınızdaki riskler gidiyor diye bir şey yok. Ben şanslıydım iki defa bombadan kurtuldum."

'Bugün o manşeti atmazdım'

Ahmet Kaya için atılan "Vay şerefesiz" manşetinin yanlış anlaşıldığını savunan Özkök, "şerefsiz lafı Ahmet Kaya'nın çok sevdiği laflaradan biriydi. Şerefsiz fiye seslenirdi insanlara" diyen Özkök aynı haberin Sabah'ta da yayınlandığını hatırlattı.

"Bütün bunları söylemem o manşeti attığım için mutlu olduğum anlamına gelmez. Bugün olsa atmazdım o manşeti. Pişman olsam ne yazar. Pişmanım tabi canım bugün atmazdım o manşeti."

Hayata Dönüş operasyonları için ne dedi?

"Hayata Dönüş' operasyonları tabi ki insanın içini acıtan olaylar. Bugün geriye baktığınız zaman bunlar çok hoş güzel şeyler değil. Ama bugün de açlık grevleri var. Bakın bugün 40. gününe giren açlık grevleri var. Ama Türk basınında öyle kritik bir şey görmüyorum, suskunluk, görmezden gelme var. Bizim dönemimiz çok çalkantılı bir dönemdi. Bu dönem kolay bir dönem değil. Biz çok bağırdığımız için eleştirildik bugün de çok fazla susulduğu için eleştirilecek."