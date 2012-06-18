Magazin Gazetecileri Derneği Ahmet Kaya'dan 13 yıl sonra özür dileyecek

Magazin Gazetecileri Derneği, 1999'daki ödül töreninde Kürtçe şarkı söyleyince saldırıya uğrayan Ahmet Kaya adına ödül verecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD), 13 yıl sonra Ahmet Kaya'dan özür niteliği taşıyan bir adım attı. Dernek bundan sonra her yıl, Ahmet Kaya Özel Ödülü verecek. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın da bilgisi dahilinde verilecek ödüllerin ilkini bugün Kaya'nın bağlamacısı, orkestra şefi Ümit Yılmaz alacak. Ödülü Ümit Yılmaz'a, Ahmet Kaya'nın yakın dostu gazeteci Savaş Ay takdim edecek. MGD yönetiminin Ahmet Kaya Özel Ödülü vermeyi iki yıldır tartıştığını söyleyen Gülten Kaya, "Ahmet Kaya bir müzik adamıydı, zaten olması gereken bir şeydi onun adına ödül verilmesi. Ama hayatımızda bir kırılmaya yol açan o geceden duydukları üzüntünün telafisiyse ayrıca memnun olurum" dedi.

MGD adına ödülle ilgi veren Reyhan Özdemir, Ümit Yılmaz'ın 10 yıl boyunca Ahmet Kaya'nın orkestra şefliğini yaptığını ve bütün albümlerinde bağlamacı olduğunu anlatarak, "Kendisi de bu ödül almaktan onur duyduğunu söyledi" dedi. MGD'nin 1999'da yaşanan olaylarda bir suçunun olmadığını söyleyen Özdemir, yine de yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirtti. Ahmet Kaya, Magazin Gazetecileri Derneği'nin 1999'dü düzenlediği ödül töreninde linç girişimine maruz kalmıştı. Yargılanmaya başlanan Ahmet Kaya bir süre sonra yurtdışına gitmek zorunda kalmış, 16 Kasım 2000 sabahı da Paris'te hayatını kaybetmişti.