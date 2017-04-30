Ertuğrul Özkök: Ahmet Hakan tercihini yaptı, Akif Beki sen de akıllı ol

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci Cem Küçük'ün "Artık AK Parti’nin bu Mavi Marmara’daki manyak tiplerle yollarını ayırması lazım" ifadesinin ardından hükümete yakın medyanın içinde başlayan başlayan tartışmaya dahil olan köşe komşuları Ahmet Hakan ve Akif Beki'ye tepki gösterdi. "İslamcı mı, tetikçi mi" diye sonra Ahmet Hakan için "Akıllı çocuk... Tercihini de akıllıca yaptı" diyen Özkök, "Reisçilik namına terör estirdiler, paçozlar" diyen Akif Beki'yi ise eleştirdi. Özkök, "Dün baktım birden o da 'İslamcı' kesilmiş... Bir övmüş, bir övmüş İslamcılığı ki, bilmesem ben de anında olacağım. Yahu Akif... Arkadaşım, kardeşim, sen şimdi 'İslamist' mi oldun yani..." diye yazdı.

Cem Küçük tartışmasına Cübbeli Ahmet de katıldı!

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (30 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan "Ahmet Hakan tercihini yaptı, Akif sen de akıllı ol" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ahmet Hakan akıllı çocuk... Tercihini de akıllıca yaptı...

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“Tetikçi mi, Özkök mü” diye sordu.

“Banko Özkök” dedi...

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Şimdi ikinci ve üçüncü sorulara da aynı akıllı cevabı vereceğinden eminim.

Mesela “İslamcı mı, Özkök mü” diye soracağım.

Diyorum ya, akıllı çocuktur.

Eminim ona da “Banko Özkök” diyecek.

“Nişantaşı’nı, House Cafe’yi” düşünecek ve cevabı o olacak.

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Ahmet’i iyi tanırım. Asla “Mavi Marmaracıyım” da demez.

Kısaca ondan şüphem yok, şaşırtmaz beni...

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Ama yan komşum Akif var ya...

Dün baktım birden o da “İslamcı” kesilmiş...

Bir övmüş, bir övmüş İslamcılığı ki, bilmesem ben de anında olacağım.

Yahu Akif ...

Arkadaşım, kardeşim, sen şimdi “İslamist” mi oldun yani...

Yazdığın yazının, sanki bir başkasına yazmışsın da, sanki bilerek yanlış adrese, yani bana göndermişsin gibi bir hali var.

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Ben de yazarım... Anlarım biraz bu raconları...

Buna “Oğlum sana söylüyorum, birader sen anla” üslubu derler...

Yorgun mermi kurbanı

Üçüncü lakırdım da iktidar yanlısı arkadaşlara...

Arkadaş sen de akıllı tercihini yap...

Sor soruyu:

Tetikçi mi... Yoksa Özkök mü...

Bak biraz kendimi pazarlayayım, seni de uyarayım.

Tetikçi tetikçidir...

İpi kimin elindeyse, o ipli, ipsize kaşıyla hedefi gösterir...

Kaş kalkmasından vazife çıkaran “tetikçinin” kurşunu da adres sormaz...

Ona göre yani...

Serseri ve yorgun bir merminin kurbanı olmayasın diye söylüyorum.

Tetitkçiler tasfiye ediliyor sanmıştık meğer makuller gidiyormuş

AKP’de “üçüncü tasfiye dönemi”başladı.

Bizim mahallede herkeste “Sonunda tetikçiler tasfiye ediliyor” yorumu vardı.

Ama yine ters köşe yaptılar.

Üç-beş makul insandan ikisi gazeteleriyle sorunlu.

Önce Yıldıray Oğur Türkiye gazetesinden ayrıldı.

Bu tarafta ne zaman gideceği konusunda bahisler açılmıştı.

Vallahi beni bile şaşırttılar.

O makul yazılara bir aya yakın tahammül ettiler.

Şimdi ise en makulü gidiyor diye dedikodu var.

En eski tüfek, en makul, en uzlaşmacı yazar Ahmet Taşgetiren de isyan etti.