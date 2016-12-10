Ertuğrul Özkök: Ahlak zaptiyesi Emin Çölaşan!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Huffington Post'a konuşan modacı Tom Ford'un Huffington Post'a verdiği söyleşiyi köşesine taşımayı düşündüğünü belirterek "Yeni ahlak zaptiyemiz Emin Çölaşan geldi gözümün önüne... 'Yılbaşı keyfini yaşıyoruz, şimdi durup dururken maraza çıkarmayayım' dedim" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yazıyı dün Huffington Post’ta okudum. Kendimi şöyle ölçtüm biçtim, “Bunu yazabilir miyim” dedim. Yeni ahlak zaptiyemiz Emin Çölaşan geldi gözümün önüne... “Yılbaşı keyfini yaşıyoruz, şimdi durup dururken maraza çıkarmayayım” dedim.

Ama öte taraftan şeytan bir dürtüyor ki....

Tom Ford diyor ki:

“Eğer bir erkek kadınları anlamak istiyorsa, hayatında en az bir kere şunu yapmalı...”

Bunun için kullandığı bir fiil var ki...

Aman Allah’ım...

Ne yapmalı mı diyor?...

Yok, düşündüm taşındım...

İçin rahat olsun Emin bunu ben bile yazamam...