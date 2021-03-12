Ertuğrul Özkök: Adaletin kozmik odasına iyi bir müze küratörü girmeli

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Çiçek'in bu hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanet depolarını basına açtığını hatırlatarak, "Burası adaletin kozmik odası... Adaletin kozmik odasına iyi bir müze küratörü girmeli" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Oradan aktarılanları satır satır okudum. Neler yok ki... Adnan Oktar’ın evinden çıkan sniper tüfeği... 15 Temmuz darbesinde ele geçirilen silahlar... Reina saldırısında kullanılan silahlar... Orada olmayı çok isterdim. Eminim o depoya girsem, farklı bir gözle çok başka şeyler de görürdüm. Bunu oraya giden meslektaşlarımı eleştirmek için söylemiyorum. Özel bir ilgimden dolayı böyle yazıyorum. Son yıllarda önemli suç olaylarından kalan böyle şeylerle ilgili çok ilgi çeken sergiler düzenleniyor. Mesela Las Vegas’taki 'Mob' (Mafya) müzesinde, Amerikan polisinin ve adliyesinin elindeki birçok delil, cinayetlerde kullanılan silahlar, olay yeri fotoğrafları sürekli sergileniyor. Hatta Chicago’daki ünlü mafya mensuplarının kurşuna dizildiği duvar, üstündeki mermi delikleriyle getirilip oraya monte edilmiş. Bunun gibi geçtiğimiz yıllarda cinayet mahallerinde çekilmiş fotoğraflar sergilendi ve bütün medyada çok ilginç yazılar yayınlandı. Bence, o kozmik odaya iyi bir müze küratörü girmeli. Aradan en az 50 yıl geçmiş olaylarla ilgili adli delilleri inceleyip bunlardan çok ilgi çekici sergiler çıkarabilir." ifadesini kullandı.