Ertuğrul Özkök: Adalet Yürüyüşü, sağduyulu AKP'nin de 'Yetti gari' çığlığı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Bu yürüyüş, Türkiye’nin dört bir tarafında sessiz bir çoğunluğun çığlığı haline geldi. Kulak verin o sese. Bas bas bağırıyor 'Yetti gari' diye. Emin olun, sağduyulu AKP’nin de 'Yetti gari' çığlığı bu" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün eşi Tansu Özkök de yürüyüşün on beşinci gününde korteje katılmıştı. Sabah saatlerinde alana gelen Tansu Özkök, yaklaşık yarım saat kadar Kılıçdaroğlu'nun yanında yürümüştü.

Ertuğrul Özkök'ün "O kamyon kafaya takmayın kafayı" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2017) yazısı şöyle:

O adam var ya...

O adamlar...



Hani kamyonuna doldurduğu hayvan dışkısını adalet için yürüyen insanların önüne döken...



Niye yapıyor bunu biliyor musunuz...



Sanıyor ki, böyle yaparsa birilerinin gözüne girer...



Bugün kamyonla döktüğü şeyin yarın adalet fidanını dev bir ormana dönüştürecek gübre haline geldiğinin bile farkında değil...



O insanların ne için yürüdüğü, neden yürüdüğü, ellerindeki pankartta ne yazıldığı hiç önemli değil onun için...



Kafasının bastığı tek klişe var.



“Yürüyorsa bizden değildir...”



Öyle şuursuz ki, yarın bir gün o adaletin kendisine de gerekeceğinin zerre kadar farkında değil...

Öyle kibirli, öyle şımartılmış ki...



Dışkıya dönüşmüş kamyonunun direksiyonuna oturunca, kendini o “âlemin kralı” sanıyor...



Bu adamdan ne AKP’ye...

Ne Düzce’ye...

Ne Anadolu’ya...

Ne Türkiye’ye hayır gelir...



Ama takmayın o kafayı kafanıza...



Bu yürüyüş, Türkiye’nin dört bir tarafında sessiz bir çoğunluğun çığlığı haline geldi...



Kulak verin o sese...



Bas bas bağırıyor “Yetti gari” diye...



Emin olun, sağduyulu AKP’nin de “Yetti gari” çığlığı bu...



Bugün köşemi, iktidar kanadından yükselen sağduyulu seslere açıyorum.



Açıyorum ki, hep birlikte umutlu olalım...



Bu ülkeye adalet gelecek.

Mutlaka gelecek...

Hep birlikte getireceğiz....



İşte onun için o kamyon kafaya takmayın kafanızı diyorum...



Türkiye’nin gerçek sesi burada...