Ertuğrul Özkök: Acaba 100 yıl sonra hıristiyanların kılıç ile fethi mi, yoksa bedeli insan hayatı ile ödenen “özgürlük” mü daha büyük bayram olacak?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde 19 Haziran günü kutlanan “Juneteenth” bayramında çekilmiş bir fotoğraf karesine yer verdi.

Juneteenth'nın hikâyesini, "Amerikan İç Savaşı bitip, “birlik” taraftarları kazanınca, kazanan ordunun komutanı General Gordon Granger 19 Ekim 1865 günü Teksas’ın Galveston şehrine gelir ve orada Afrika kökenli siyah Amerikalılara uygulanan köleliğin kaldırıldığını ilan eder. İşte o gün Amerika’da “Köleliğin Kaldırılış Günü” olarak ilan edilir. Adı da 'Juneteenth' olur" diye anlatan Özkök, George Floyd’un ölümüyle ilgili eylemlerin ardından aynı tarihin Twitter ve bir dijital ödeme şirketi olan Square’in CEO’su Jack Dorsey tarafından şirket çalışanları için tatil günü ilan edildiğine değinerek şunları yazdı:

Peki öteki tarih, yani 12 Ekim 1492 ne?

Kristof Kolomb’un Amerika kıtasına ayak bastığı gün.

Yani bize okullarda okutulduğu adıyla Amerika’nın keşfi veya fethi...

Halen birçok Amerikan ülkesinde “Kolomb Günü” olarak kutlanıyor.

Bu iki fotoğrafa bakarken düşünüyorum.

Acaba 100 yıl sonra bunlardan hangisi daha büyük bayram olacak...

Amerika’nın fethi mi...

Yoksa köleliğin kaldırılması mı...

Hıristiyanların kılıç ile fethi mi...

Yoksa bedeli insan hayatı ile ödenen “özgürlük” mü...

Yazının tamamını okumak için tıklayın.