Ertuğrul Özkök: 65 Plus'ın eve kapatılışı ile yeni orta yaş teorisi çöktü

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma yasağıyla 'yeni orta yaş' teorisinin çöktüğünü savundu.

Özkök bugünkü yazısında, "Dün saban uyandığımda telefonumda Osman Müftüoğlu’nun şu notu vardı:

'Beni ara, şu ‘yeni orta yaş’ konusunu konuşalım' Ben bu '65 Plus'ın eve kapatılışı ile 'yeni orta yaş teorisi'nin çöktüğünü söylüyorum. Hoca 'Tam aksine kuvvetlendi' dedi ve şunu söyledi: 'Biz hiçbir zaman yaş almıyoruz demedik. Söylediğimiz şu: Biz yaşlı değiliz...' Hoca’ya göre korona sonrası dünyasında sağlıklı yaş almak." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Diyor ki, “Korona sırasında şunu gördük: Yaşlılar ölmedi, başka ciddi rahatsızlıkları olan yaşlılar öldü. Tam aksine korona bizi sağlık konusunda çok daha hassas ve bilinçli hale getirdi. Kısaca sağlık bilinci yüksek bir döneme giriyoruz ve bu da bizi daha uzun yaşatacak yolun kapısını açıyor. Anlayacağın, YOŞ (yeni orta yaş) bugün, iki ay öncesine göre çok daha geçerli ve gerçekçi bir kavram.”