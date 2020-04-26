Ertuğrul Özkök: 65 Plus 3 saatlik sokak iznine egosu ve libidosu dibe vurmuş vaziyette mi çıkacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 6 haftadır evde olan 65 yaş üstü vatandaşlara getirilecek 3 saatlik sokağa çıkma iznini yorumladı. Özkök, "65 Plus 3 saatlik sokak iznine hangi ruh haliyle çıkacak? Egosu ve libidosu dibe vurmuş vaziyette mi, yoksa patlamış, infilak etmiş bir ego ve libido ile mi?" diye sordu.

TIKLAYIN | 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor

Özkök, "Artık herkesin kafasına çakılmış bir '65 Plus' nüfus kategorisi var. Türkiye’de nüfusun yüzde 7’sini oluşturuyorlar ve sayıları 7 milyon 551 bin 261 kişi... Bu kişiler 6 haftadır sokağa çıkamıyor. Sonunda onlar için bir sokağa çıkış planı yapıldı. Üç saatliğine sokağa çıkış izni verilecek. Yani aşağı yukarı, ölmeden önce, bizim Pakize’yi sokağa çıkardığımız süre kadar. O zaman şunu konuşma zamanı geldi. İçerideki bu 6 hafta onların psikolojisinde nasıl bir etki yaptı?" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar, eve kapatıldığı korona günlerinde günlük yazıyormuş.

Bunun bir bölümünü de “IndieWire” adlı siteye makale olarak yazdı. Yaşı 70 ve içinde bulunduğu ruh halini şu tek cümleyle anlattı: “Eve kapandığımdan beri libidom beni terk etti...” Düşünün sinema kariyerinin neredeyse tamamı kadınlarla ve kadınlar üzerine geçmiş bir sanatçı.

Devam ediyor: “Sanıyorum hüzün ve endişe bütün fantezilerimi alıp götürdü...” Almodovar birçok arkadaşına telefon etmiş.Çoğu aynı durumdaymış. Bu konuları ben de arkadaşlarımla konuşuyorum. Çoğu benzer şeyler söylüyor.

Fatih Terim, korona virüsünün egoları törpüleyeceğini söylemişti. İşte o yüzden merak ediyorum. 65 Plus 3 saatlik sokak iznine hangi ruh haliyle çıkacak? Egosu ve libidosu dibe vurmuş vaziyette mi... Yoksa patlamış, infilak etmiş bir ego ve libido ile mi...* Bir de şu... Sönmüş bir “ego” ve dibe vurmuş bir “libido” emekliliği bile görememiş erken bir ölüm olabilir mi... Yani Almodovar sokağa çıkınca, “Otomatik Portakal” filminde libidosu lobotomi ile yok edilen Alex gibi olacak biraz... Bize gelince... Gayet normal insanlar olarak üç saat sokağa çıkarılıp gezdirileceğiz...

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