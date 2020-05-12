Ertuğrul Özkök: 60 gün sonra ilk temasta 3 harekette zorlandım

Özkök, "Geçen cuma günü 60 gün ev hapsinden sonra ilk defa dışarı çıktım ve ilk defa ev dışındaki bir insanla karşı karşıya geldim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la turizmin açılması konusunda sohbet ettik. Maske taşımak hiç de kolay değil. Bir kere gözlüklerim çok çabuk buğulanıyor. Bir süre sonra nefes dolayısıyla sıcaklık başlıyor ve onu koku izliyor.Korona sonrasında en zorlanacağım yerlerin asansör ve uçaklar olacağını tahmin ediyordum. Haklıymışım. Bende hiç klostrofobi yoktur ama hayatımda ilk defa bu duyguyu tanıdım." ifadesini kullandı.

Bakan’ın bulunduğu salona girince bundan böyle en zor işin ne olacağını anladım. El sıkmamak... Bu hareket hayatımızda o kadar otomatik hale gelmiş ki, eliniz kendiliğinden ileri uzanıyor. Tereddüt aşaması: Sonra elinizi çekiyorsunuz ama çektiğiniz için ayıp etmişsiniz gibi tuhaf bir duyguya kapılıyorsunuz. Sonra ikinci tereddüt aşaması geliyor.Maskeyi çıkarıp çıkarmamak...

Ancak maskeyle konuşmak çok zor... Dolayısıyla çıkarıp önünüze koyuyorsunuz. Görüşme bitip döndükten sonra kaçınılmaz bir şekilde “Acaba bir yerden virüs kapmış mıyımdır” endişesi başlıyor. Ve içinizde bir ses 14 gün boyunca bu duyguyu atamayacağınız hissi veriyor.

Yazının devamı için tıklayın