Ertuğrul Özkök: 3 Temmuz 2011 günü Aziz Yıldırım’ın evinden alınmasıyla başlayan karanlık dönem, Frankfurt’ta kapandı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşmaya ilişkin kaleme aldığı yazısında, “3 Temmuz 2011 günü Aziz Yıldırım’ın evinden alınmasıyla başlayan karanlık dönem, Frankfurt’ta kapandı” diye yazdı.

“Fenerbahçeli futbolcuların yüzlerine baktım. Hepsinde ifade aynıydı. Bu takım yıllardır ilk defa taraftarına verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu” diyen Özkök devamında şunları kaydetti:

“Mesut Özil’i Adana Demirspor maçında ilk defa gülerken görmüştük. Önceki akşam ise takımdaşlık ruhunu öğrenen bir Özil vardı. Sadece etkili olmadı... Sadece o harika asistlerin oyuncusu olduğunu göstermedi. Takım arkadaşları ile omuz omuza, hatta kavgaya giren bir Özil vardı sahada. Arsenal’deki herkese küskün veya yabancı Özil gitmiş, herkesle barışık, bütün takıma akraba, arkadaş bir Özil gelmişti.

Netice... Fenerbahçe tarihinde 3 Temmuz 2011 günü Aziz Yıldırım’ın evinden alınması ile başlayan karanlık dönem Frankfurt’ta kapandı. 10 yıllık travmadan sonra Fenerbahçe tekrar takım haline geldi. Ve bence Ali Koç’un gerçek başkanlık süreci önceki akşam başladı.”

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