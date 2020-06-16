Ertuğrul Özkök: 29 Mayıs-5 Haziran arasındaki ani değişiklik düşündürücü bir sonuca yol açabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "29 Mayıs-5 Haziran arasındaki bu ani değişiklik düşündürücü bir sonuca yol açabilir.29 Mayıs’la 5 Haziran arasında halkın düşüncesinde öyle radikal bir dönüşüm olmuş ki... Beni çok kaygılandırdı." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Korona olayının başından beri herkesin gözü günlük vaka sayısındayken ben araştırmalardan gelen başka rakamlara bakıyordum. Halkın Koronavirüs konusundaki duyarlılığı neydi? Bu tehlikeyi, Türkiye’nin en büyük sorunları listesinde nereye koyuyordu. İlk ölüm vakasının açıklandığı 10 Mart gününden itibaren insanlara 'Türkiye’nin en önemli sorunu nedir' sorusu sorulduğunda mayıs ayı sonuna kadar 1 numaraya hep Koronavirüs tehlikesi konuyordu. 29 Mayıs’la 5 Haziran arasında ani bir değişiklik oldu." ifadesini kullandı.

Özkök, "26-30 Mart tarihleri arasında halkın yüzde 84’ü en büyük tehlike korona diyordu. O tarihte 'ekonomi' diyenler sadece yüzde 10’du. 14-21 Mayıs’a geldiğimizde koronayı 1 numaraya koyanlar, yüzde 60’a inerken, ekonomiyi bir numaraya koyanlar yüzde 28’e çıktı. Ve 29 Mayıs-5 Haziran tarihine geldiğimizde radikal bir değişiklik oldu. Ekonomi yüzde 43’le bir numaraya çıkarken, korona yüzde 39’la ikinci sıraya indi. Bunu, 'korona ile mücadelede kazanılan başarı' olarak yorumlayabilirsiniz.Ama bunu izleyen hafta içinde vaka sayıları artmaya başladı. " görüşünü savundu.

Özkök, "Sağlık Bakanı Koca insanların tedbirleri elden bırakmaması için uyarılarına devam etti. Ama bu araştırmanın yapıldığı tarihi izleyen hafta İstanbul’da gittiğim iki ayrı mekânda gördüğüm tablo, bana tehlike algılaması konusunda bu düşüşün bir yansıması gibi göründü. Hepimiz biliyoruz ki tehlike geçmedi. O nedenle 29 Mayıs-5 Haziran arasındaki bu ani değişiklik düşündürücü bir sonuca yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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