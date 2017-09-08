Ertuğrul Özkök: 2008'de 'terör örgütüne üyelikten' yargılanan Fethullah Gülen'i beraat ettirenler kimlerdi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 17 yıl önce , 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan, 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterilen Fethullah Gülen'i 2008 yılında kimlerin beraat ettirdiğini sordu.

1999 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, 22 Ağustos 2000 tarihinde Fethullah Gülen aleyhine laik devlet yapısını değiştirerek dini kurallara dayalı bir devlet kurmak suçuyla dava açılmıştı. Mart 2007'de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Terörle Mücadele Yasası gereğince suçun oluşmadığı hükmüne vararak, sanıkGülen'in savılan suçtan beraat etmesine karar vermişti. Haziran 2008'de de Yargıtay Genel Kurulu tarafından Gülen'in beraati oybirliğiyle onanmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün bu kararı hatırlattığı, "O gün o kararın altında kimlerin imzası vardı çok merak ediyorum" başlığıyla yayımlanan (8 eylül 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

EY bu ülkenin genç insanları...

Bu ülkede, bundan tam 17 yıl önce, 22 Ağustos 2000 günü çok önemli bir dava açıldı.

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- İlk önemli ayrıntı: Dava, “Terörle Mücadele Yasası” gereği açıldı.

Yani davanın açıldığı kişiler hakkında “Terör örgütü üyesi” suçlaması yapıldı.

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- İkinci önemli ayrıntı: Bu örgüt hakkındaki suçlama şuydu:

- “Türkiye’de mevcut anayasal düzeni değiştirmek ve laiklik ilkesini de kaldırarak, yerine şeriat esaslarına dayalı devlet kurmak.”

- “Tebliğ, cemaat ve cihat temelinde, yurtiçinde ve dışında dershane, okul, üniversite, yurt, hazırlık kursları kurmak...”

- “Kurduğu şirketler aracılığıyla eğitimli bir kadro ve ekonomik bir güç oluşturarak, yönetimde teşkilatlanmayı, devlet idaresini ele geçirmeyi hedeflemek...”

- “Bu amaçla taraftarlarını dini bir ayaklanmaya teşvik etmek...”

Ey genç insan...

Dikkat ettin mi, bu suçlamalarda neler var:

“Paralel devlet kurmak” var... “Terör örgütü kurmak” var... “Darbe ve ayaklanma planlamak” var...

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- Üçüncü önemli ayrıntı: Bu suçlamalar ne zaman yapılmış?

28 Şubat döneminde...

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- Dördüncü önemli ayrıntı: Bu suçlamalar kimin hakkında yapılmış?

Fetullah Gülen hakkında...

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Ey genç adam... Şimdi geliyorum asıl meseleye... Bak bu dava ne oldu...

15 Temmuz gecesinden sekil yıl önce atılan o imzalar

Genç insan... Yukarıda anlattığımı iyi okudun değil mi...

Şimdi sana o davanın açılışından 8 yıl sonra, 15 Temmuz darbesinden ise 8 yıl önce bu davanın sonucunun ne olduğunu anlatacağım.

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Yargıtay Genel Kurulu 2008 yılının haziran ayında toplanarak Fetullah Gülen ve FETÖ örgütü ile ilgili şu kararı aldı:

Fetullah Gülen’in oybirliği ile beraatına...

Yanlış işitmedin... Beraatına...

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Bu karardan 8 yıl sonra...

Türk milleti 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihinin en kanlı darbesine tanık oldu...

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Şimdi siz merak ediyor musunuz...

15 Temmuz darbesinden 16 yıl önce bu örgüte teröristlik ve devleti ele geçirme iddiasıyla dava açan insanlar kimdir ve şu an nerededir....

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Bir de 2008 günü Yargıtay’da Gülen’i oybirliği ile beraat ettirenler kimlerdir...

Ve şimdi nerelerdedirler...

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İkincileri bilmiyorum...

Ama 15 Temmuz darbesinden 17 yıl önce FETÖ’nün devleti ele geçirme tehlikesini görüp, ülkeyi bundan kurtarmak için dava açan savcılar, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı insanlardı...