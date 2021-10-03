Ertuğrul Özkök: 1915 Çanakkale Köprüsü küresel bir eserse eğer, adı ‘Troya’ olmalıydı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün isminin ‘Troya’ olması gerektiğini savundu.

Özkök yazısında, “O bölgenin bütün dünya tarafından bilinen bir ismi var. Troya... Belki de dünyanın en önemli 10 tarihi markasından biridir bu... O nedenle başından beri hep aynı şeyi söylüyorum... Cumhurbaşkanı Erdoğan bana göre vizyoner bir tavırla, bu köprüyü yaptırmaya karar verdi. Sonunda dünyanın en büyük mühendislik haber sitelerinden birinin dikkatini çekecek kadar küresel bir eser ortaya çıkıyor. Bu köprü sadece denizin üzerinden geçişi sağlayacak sıradan bir yapı değil. Aynı zamanda bütün dünya için önemli bir sembol... İlyada gibi tarihin en önemli hikâyelerinden birinin mekânı... Yani böyle küresel bir sembolün üzerine inşa edilen bir mühendislik harikasına küresel bir isim verilmeli..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök şu ifadeleri kullandı:

"Ve hepimiz emin olalım ki o isim o köprüyü bir günde dünyanın gözünde tanınır hale getirecektir. Köprünün adının başındaki '1915' tarihi de yeniden düşünülmeli... Evet biz bu tarihi Çanakkale Savaşı’nın tarihi olarak veriyoruz. Ancak 1915 tarihi dünyanın kolektif hafızasına sözde 'Ermeni Soykırımı' tarihi olarak geçmiştir.

Türkler dışında bu tarih çoğu insanın aklına bizim zaferimizi değil, bize karşı en haksız suçlamayı getirecektir. Hükümeti ve inşaatı yapan Limak’ı daha şimdiden dünya mühendislik tarihine geçen anıt köprü için kutluyorum. Umarım bu görüşlerimle, bu milli eseri küresel bir anıt haline getirmeyi amaçladığımı anlatabilmişimdir. Bilelim ki bu eseri küresel bir anıt haline getirirsek Çanakkale Savaşı’nı da çok daha iyi anlatmış oluruz. "