Ertuğrul Özkök: 14 bin kişinin seyrettiği finalde bir Muharrem Sarıkaya hikâyesi

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Amerikan Futbol Ligi (NFL) şampiyonunun belirlendiği, ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Super Bowl'u değerlendirdi. Super Bowl'da mücadele eden Joe Mixon ve Trent Taylor'ın 'ikinci şans' hikâyelerine yazısında yer veren Özkök, İHA muhabirine tokat attığı görüntülerden sonra HaberTürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa eden Muharrem Sarıkaya'nın HaberTürk'teki köşesine geri dönmesine de değindi. Özkök, "Yazısının başlığını “'kinci Şans' koymuş ve şöyle bitirmiş: 'İkinci şansın üçüncüsünün olmadığını biliyorum…' Uykusuz bir Super Bowl gecesi de bana aynı şeyi söyledi." düşüncesini dile getirdi.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "14 bin kişinin seyrettiği finalde bir Muharrem Sarıkaya hikâyesi" başlıklı yazısı şöyle:

"Muharrem Sarıkaya bugün HaberTürk’teki yazılarına yeniden başladı.

Yazısının başlığını “İkinci Şans” koymuş.

Tesadüf ya, ben de bu sabaha karşı aynı başlıklı bir yazı planlamıştım.

Çünkü o maçta iki “ikinci şans” hikâyesi vardı.

Her yıl olduğu gibi bu gece de sabaha kadar uykusuz kaldım ve dünyanın en büyük spor şovu olan amerikan futbolunun final gecesi Super Bowl’u seyrettim.

Merak ettim, acaba Türkiye’de benim gibi kaç kişi sabaha kadar uyumayarak bunu seyretmiştir?

Sabah ilk işim SSport’un yayımcısını arayıp sormak oldu.

Türkiye’de 10 bin kişi canlı yayını izlemiş. Sabah buna 4 bin kişi daha eklenmiş.

Ancak bugün, yarın izlenmeyle devam edecek.

Önümüzdeki 5 yıl içinde bu sayı 100 bine çıkarsa hiç şaşırmam.

Gördüğüm en iyi devre arası şov

Bu sporu her geçen yıl biraz daha iyi öğreniyorum ve izliyorum.

SSport’un yorumcuları da harika anlattılar, ikisini de kutlarım.

Bu sabaha karşı Los Angeles Rams ile Cinncinatti Bengals takımları arasında oynanan maçın devre arası şovu bugüne kadar gördüğüm en iyisiydi diyebilirim.

Tam bir California şovuydu ve hiphop'un kurucu babalarını yan yana görmek çok güzeldi.

Ancak maçın benim açımdan bir başka önemi daha vardı.

Herkes Cincinatti Bengals takımının “Quarterback’i Joe Burrow üzerine yoğunlaşmıştı.

Çünkü bu yıl futbolu bırakan efsane oyuncu Tom Brady'nin tahtına onun oturacağı konuşuluyordu.

Bense takımdaki iki başka oyuncuya konsantre oldum.

Çünkü ikisi de birer “ikinci şans” hikâyesiydi…”

2 yerden kırılmış ayakla Super Bowl oynamak

Birinci oyuncu Bengals’in “Receiver” oyuncusu Trent Taylor. 2019 yılında San Francisco 49ers takımındayken Super Bowl finaline kaldılar. Ancak kendisi Super Bowl’u oynayamadı. Çünkü ayağının iki yerinden çok ciddi yaralanmış ve yaraları enfeksiyon kapmıştı.

Amerikan futbolu acımasızdır... Bu tür yaralanmalar bir oyuncunun kariyerinin sonu olabilirdi.

O günlerde hiç beklemediği bir şey oldu ve Bengals onu “antreman takımına” transfer ederek ikinci şansını verdi.

Antreman takımı, adından anlaşılacağı gibi, asıl takıma rakip gibi antreman veren ekipti. Kulübün bir kuralı vardı, her hafta antreman takımından iki oyuncu ana kadroya davet ediliyordu.

Kansas City’le oynayacakları şampiyonluk maçından bir gün önce Taylor ana takımın kadrosuna alındı. Maçın üçüncü çeyreğinde Quarterback Joe Burrow’dan aldığı pası sayıya çevirerek Bengals’in Super Bowl’u oynamasını sağladı.

İşte bu “ikinci şans’ın” zaferiydi.

Taylor 2019’da oynayamadığı Super Bowl’u bu sabaha karşı oynadı.

Final oynayan takımda bir Muharrem Sarıkaya

İkinci oyuncu ise farklı. Bir Muharrem Sarıkaya olayı.

Adı Joe Mixon…

2014 yılı Temmuz ayında, henüz bir kolej oyuncusuyken bir kız öğrenciyi yumrukladı.

Üstelik öyle sert vurdu ki, kızın yüzünde 4 kemik kırıldı.

Mixon anında kolej liginden ihraç edildi.

Vurduğu kız öğrenciden ve okuduğu Oklahoma Üniversitesi’nden özür diledi.

Onu izleyen 2 yılda büyük bir performans gösterdi ve 2017 yılında NFL, yani Amerikan Futbol Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

Ne var ki, birçok takım onu kadrosuna almayı reddetti.

Ancak Cincinatti Bengals ona da ikinci şans hakkını tanıdı.

Bu yıl, yani takımı Super Bowl’a götüren sezonda 13 sayı yaptı.

Ve bu saha karşı takımında o da vardı ve sayılardan birini o yaptı.

İkinci şansın üçüncüsü yok

Yirmibeş yıllık yöneticilik döneminde insanlara “ikinci şansın” verilmesinden yana oldum.

Bu yolla mesleğe yeniden kazandığımız çok başarılı arkadaşlarımız oldu.

Ama hepsine de şunu söyledim:

“Üçüncü şans yok…"

”ABD’de Colgate Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör David Newman’ın “A Culture of Second Chances”(İkinci Şans Kültürü) isimli bir kitabı var. Amerikan halkının çoğunlukla ikinci şans kültürüne sahip olduğunu söylüyor.

Buradaki bilgileri, New York Times gazetesinin, dün, yani bu maçın yapılacağı gün, ikinci şans üzerine yayınladığı bir yazıdan aldım.

Jane Coaston adlı Cincinatti taraftarı bir kadın yazar tarafından yazılmış.

O daha çok sayıda insana ikinci şansın verilmesinden yana.

Muharrem Sarıkaya'nın ilk yazısının son cümlesi

Muharrem Sarıkaya bugün HaberTürk’te yazılarına yeniden başladı. Onunla Hürriyet Ankara bürosunda birlikte çalıştık. Ankara’nın en iyi kulis yazarlarından biridir.

Başına gelen olaydan sonra onunla konuştum. Tahmininizin üzerinde üzgündü. Kendini affedemiyordu.

Yazısının başlığını “İkinci Şans” koymuş ve şöyle bitirmiş:

“İkinci şansın üçüncüsünün olmadığını biliyorum…”

Uykusuz bir Super Bowl gecesi de bana aynı şeyi söyledi."