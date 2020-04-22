Ertuğrul Özkök: 10 Nisan akşamı telaşla sokağa inenler bilin ki 'Luppocular' değildi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ipsos'un 10 Nisan akşamı sokağa çıkma yasağı öncesi insanların neler aldığına dair yapılan araştırmanın sonucunu bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "O gün insanlar temel ihtiyaçlarını aldı. Yani bilin ki o gün telaşla sokağa inenler 'Luppocular' değildi. Cukkacılar dersen, onların zaten tuzu kuru... Çok küçümsendiler, çok alay edildiler, çok aşağılandılar. Oysa gelirini günlük sağlayan insanlardı. Aşağılanacak değil, tam aksine saygı duyulacak bir temel içgüdüyle sokağa çıktılar." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ipsos grubunun en ilginç araştırma sonucu geçen cuma akşamı önüme geldi. Araştırma 10 Nisan akşamı, yani sokağa çıkma yasağının açıklandığı o gece 22.00 ile 24.00 arasında sokağa çıkan insanların neler aldığı üzerineydi.31 ilde sokağa çıkan 850 kişi üzerinde yapılmıştı. Sosyal medya o gece insanları neredeyse linç etti. 'Barbar' diyenler mi çıkmadı, 'İki gün bir şey yemeseniz olmaz mıydı' diyenler mi... Bir kişinin elindeki Luppo bisküvili çikolatayı görünce bununla dalga geçerek TT yapanlar mı... Peki o gece sokağa çıkan insanlar hücum ettikleri bakkallardan ne mi aldı? Buyurun size o iki saatin alışveriş listesi... Önce şu bilgi: O gece, yasak konulan şehirlerin nüfusunun yüzde 12’si sokağa çıkmış. Yani pek öyle 250-300 bin kişi değil" ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

O gece sokağa çıkan insanların en çok aldıkları ürünlerden biri tuzdu...

Bildiğimiz tuz...

Yapılacak makarnaya, ekmeğe, pilava, fasulyeye, yani aşa konulacak tuz.

Yüzde 50: O gece sokağa çıkanların yüzde 50’si marketlerden, bakkallardan “makarna, bakliyat, un, tuz, şeker” gibi temel ihtiyaçları aldı.

Yüzde 49: Ekmek satın aldı...

Yüzde 38: Zeytin-peynir gibi kahvaltılık ürünler.

Yüzde 32: Süt..

Yüzde 25: Su...

Söyler misiniz nedir bunlar?

Hepsi temel ihtiyaçlar.

Evinden çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerin ve evdeki çocukların temel ihtiyaçları..."

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Ne olmuştu?

10 Nisan'da gece yarısından iki saat önce hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu, marketlerde ve fırınlarda izdiham yaşandı. Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu talebi kabul etmedi.